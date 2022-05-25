校园枪击案

州长：德州枪击案作案者预告自己要杀人

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Beto O'Rourke interrompt le gouverneur républicain en pleine conférence de presse le 25 mai 2022
Beto O'Rourke interrompt le gouverneur républicain en pleine conférence de presse le 25 mai 2022 © GETTY IMAGES NORTH AMERICA - Jordan Vonderhaar
作者： 法广
3 分钟

德克萨斯州州长格雷格·阿博特25日在一次记者招待会上表示：得州小学枪击案嫌疑人萨尔瓦多·拉莫斯曾在脸书上告知他将在小学发动攻击。他一共在脸书上发布过3条信息。

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5月24日，美国德克萨斯州尤瓦尔迪市的罗伯小学发生枪击案。造成包括19名儿童和2名成人[1][2]在内的21人死亡。拉莫斯是附近一所高中的学生，其本人也在与执法部门的枪战中被杀。当天早些时候，拉莫斯的祖母在家中被其开枪打伤。

 

脸书立即澄清说，枪手已将这些警告作为 Facebook 私人消息的一部分发布，因此这些消息直到悲剧发生后才被发现。

根据州长阿博特的说法，18 岁的萨尔瓦多·拉莫斯（Salvador Ramos）接连发布了一条消息，警告他要枪杀他的祖母，然后又一条消息表明他已经这样做了。

阿博特在新闻发布会上表示：“第三条信息，可能在抵达学校前不到 15 分钟时说：+ 我将在一所小学开枪+”。

州长补充说，这名被警察杀死的高中生使用了突击步枪，这是一种极其致命的武器。脸书母公司 Meta 的发言人安迪·斯通 (Andy Stone) 表示，Facebook 正在与警方“全力合作”调查这起谋杀案。

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