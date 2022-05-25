校园枪击案让人心碎 全美各地悼念遇难者

校园枪击案

美国发生一名18岁的枪手袭击西南部德克萨斯州一所小学，导致19名儿童和两位成人丧命的最新一次大规模凶杀案后，美国全国5月25日都沉浸在哀悼悲痛之中。这是美国历史上伤亡最惨重的校园枪击案之一。

广告 继续浏览后续

枪击案发生在一座名叫尤瓦尔迪的小城中。当局表示，一位18岁的枪手在他祖母家先枪杀了他的祖母，冲撞了一辆轿车，然后进入了学校，并开枪射击，最后被执法人员击毙。

一位执法官员向美国有线电视新闻网（CNN）表示，所有的受害者当时都在罗布小学四年级的同一间教室内。

美国总统乔∙拜登星期二晚间在白宫发表的一段动情的演说中，向罹难者的家人表示哀悼，同时质疑大规模的枪击案为什么这么经常发生在美国。他还敦促国会议员支持他所说的“符合常识的枪支法律”。

“我是恶心而又厌烦”他说：“我们必须行动。”

“我们为什么愿意与这样的杀戮共存呢？”他问。“为什么我们要持续允许这样的事情发生？看在上帝的份上，我们的脊梁骨在哪里？看在上帝的份上，我们何时才能抗御拥枪的游说？”

拜登表示他是在从亚洲返美的途中听说这起枪击案的。“我想到的是这一类的大规模枪击事件世界任何其他地方都很罕见，”拜登说。“为什么？他们（枪手）有精神健康问题。其他国家他们也有家庭争议。他们也有迷失的人。但是这一类的大规模枪击案从不像在美国这么频繁地发生。为什么？”

德克萨斯州公共安全厅警佐艾瑞克∙艾斯特拉达（Erick Estrada）对CNN表示，警员看见枪手从撞毁的车中走出，警方曾与嫌疑人“交谈”，但他仍然得以溜进了学校。

莉迪亚∙马丁内兹∙德尔加多（Lydia Martinez Delgado）在脸书上写道，她的外甥女埃娃∙米雷莱斯（Eva Mireles）是学校的一位老师，她也是罹难者之一。

“这样的枪击案持续不断让我愤怒，”马丁内兹∙德尔加多在一份声明中说。“这些孩子是无辜的。长枪不应该让所有人都能轻易买到。这是我的家乡，一个不到两万人的小社区。我从未想过，这种事情会发生在我亲人的身上。”

校区负责人哈尔∙哈瑞尔（Hal Harrell）向记者表示，已经向学生提供悲伤辅导服务。而本学期所剩不多的上学日程已被取消。

“我今天心碎了，”哈瑞尔说。“我们是一个小社区，我们需要你们的祷告才能走出这一切。”

联合国秘书长安东尼奥∙古铁雷斯（Antonio Guterres）的一位发言人表示，古铁雷斯“对德克萨斯州尤瓦尔迪一所小学发生的骇人听闻的大规模枪击案表示极为震惊和悲伤。令人特别难受的是绝大多数罹难者都是孩子。”

德州州长格雷格∙阿博特（Greg Abbott）公开了枪手的姓名为沙尔瓦多∙拉莫斯（Salvador Ramos），他在市内上高中。媒体报道说，他在两个星期前过完18岁的生日便购买了两支突击枪支，并将枪支的照片上传到社媒上他的一个账户中。