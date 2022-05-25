美国校园再传枪击案：青少年开枪青少年死伤 贺锦丽吼忍无可忍

美国/枪击案

美国一所德州小学24日惊传酿至少21死的大规模枪击案，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）表示「忍无可忍」。而总统拜登（Joe Biden）则呼吁民众站起来，共同对抗强而有力的拥枪游说团体。据美国德州州长艾波特（Greg Abbott）24日在记者会上表示，据信枪手先枪击自己的祖母，接着于正午时分左右前往洛伯小学（Robb Elementary School），弃车后持手枪进入校区，可能还有一把步枪。

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美国一所德州小学24日惊传酿至少21死的大规模枪击案，总统拜登（Joe Biden）当天呼吁民众站起来，共同对抗强而有力的拥枪游说团体。拜登在白宫向社会大众谈话指出：「以天主之名，我们什么时候才将抵抗拥枪游说团体。」据拜登称，「我们必须行动，别说我们无法在这场残杀中拿出影响力。」拜登还说，「是时候了，全国公民、每位父母都要化悲愤为行动，我们必须对每位民选官员明确表达：行动的时候到了。」

拜登并未说明他有意采取哪些行动，也未呼吁国会展开特定表决，或指示行政部门拟定政策。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）表示「忍无可忍」。她说：「我们的心不断破碎。我们必须拿出勇气采取行动。」

稍早，美国白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特（Twitter）写道：「拜登为受到这起可怕事件影响的家庭祈祷，今晚返抵白宫时将发表谈话。」拜登已结束南韩与日本访问行程，当时正搭机返美。

据法新社报道说，美国一名18岁男子今天持枪攻击德州洛伯小学（Robb Elementary School），目前传出21死，包括18名学童。嫌犯已经毙命，目前还不清楚动机。新的消息称，枪击案中19名学童丧生，两名成人遭枪杀。

法国媒体报道的枪击案事件肇事者，可能是一名17岁的青少年。

枪击案事件发生在德州尤瓦尔迪 （Uvalde），这是一个距离墨西哥边界约1小时车程的小型社区。

美国屡次发生大规模枪击案，包括2012年康乃狄克州桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）校园枪击案、2017年国会棒球友谊赛共和党议员枪伤案，以及10天前的纽约州水牛城（Buffalo）超市血案。佛罗里达州派克兰（Parkland）一所中学2018年发生枪击事件，造成14名中学生、3名成人教职员丧命；今天这起事件也是继2012年康乃狄克州桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）枪击案以来，死伤最惨重的小学枪击事件，当时有20名学童、6名教职员命丧枪下。

在美国，令人闻风丧胆的枪枝暴力事件一再上演，却没有足够作为来加以阻止，今天这起事件就是一连串致命枪击的最新一起。美国国会曾多次努力要通过新的联邦枪枝管制法案，但都未能成功。

德州州长艾波特（Greg Abbott）24日在记者会上表示，据信枪手先枪击自己的祖母，接着于正午时分左右前往洛伯小学（Robb Elementary School），弃车后持手枪进入校区，可能还有一把步枪。

德州参议会议员古提瑞兹（Roland Gutierrez）告诉美国有线电视新闻网（CNN），他从德州骑警那边得到的消息是，有18名孩童丧生，3名成人遇害，但不确定这个数字是否包括枪手。

目前还不清楚枪手行凶动机。

德克萨斯州共和党州长格雷格-阿伯特（Greg Abbott）在新闻发布会上说，这名18岁的嫌疑人在乌瓦尔德镇以 "残暴和无意义的方式 "杀害了19名儿童和两名成人。有十多名学生仍在住院治疗。

被确认为萨尔瓦多-拉莫斯的枪手嫌疑人也在圣安东尼奥以西约80英里的镇区的枪击事件中死亡。根据州长的说法，据称他先射杀了他的祖母，然后开车到学校，，带着 "一把手枪 "和可能是 "一把步枪 "进入大楼。

据本台报道说，枪击事件发生在罗布小学，该校为乌瓦尔德市600名5至11岁的儿童服务。这次袭击是多年来在学校发生的最严重事件之一。警方正在调查这名年轻人的背景和数字足迹，以找到他的动机，目前这仍是一个谜。

公共安全部参与了调查，目前我们认为嫌疑人是单独行动来实施这一仇恨行为的，乌瓦德警方在新闻发布会上解释说。已经通知了这些家庭，我们正在协助他们，这是该地区应该做的。至于其他方面，我市各地已经采取了安全措施，许多警察部队成员正在确保学生安全地离开学校。

据本台在休斯顿记者托马斯-哈姆斯报道称，在距离墨西哥一小时车程的边境地区，执法机构在大批边防人员的支持下，已经封锁了该地区。在德克萨斯州，人们处于震惊之中。乌瓦尔德社区主要是农村，人口近16,000人，78%为西班牙裔。

就枪击案，美国总统拜登向枪支游说集团发难。拜登责问，为什么我们愿意生活在这种大屠杀中？拜登说，是时候把这种痛苦变成行动了。

报道称，拜登很了解枪击案问题。2012年，在桑迪胡克大屠杀之后，奥巴马将改革美国境内武器获取途径的任务交给了拜登。一个以失败告终的任务。根据枪支暴力档案网站，十年来，美国发生了3500起大规模杀人事件，其中900起发生在学校。

白宫命令美国所有公共建筑的旗帜下半旗，向乌瓦德的受害者致哀。