德州罗布小学枪击案 一女生装死躲过一劫

校园枪击案

德克萨斯州罗布小学5月24日的枪击事件造成19名学生和两名成人被杀。一名四年级的女学生沾上同学的血并装死幸免于难。

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女孩的姑姑里韦拉（Blanca Rivera）告诉NBC位于德州休斯敦的电视台KPRC，当11岁的米娅·塞里略（Miah Cerrillo）看到她的同学和老师被枪杀时，她进入了“生存模式”，她把朋友的血抹在自己身上并装死。

虽然米娅没有中枪，但她还是受了伤被送进了医院，有子弹碎片卡在她的背部。

米娅的爸爸米格尔·塞里略（Miguel Cerrillo）告诉《华盛顿邮报》（The Washington Post），当他看到一名执法人员将浑身是血的女儿抱出学校时，他“慌了”。警官把他的女儿放进了一辆黄色校车，他只能通过车窗和她说话。

塞里略说女儿描述她看著她的老师米雷莱斯（Eva Mireles）在试图给警察打电话时被枪手射杀。他的女儿说她迅速拿起老师的电话并拨打了911，然后趴在一个中枪的同学身上躲避枪手，当时那个同学躺在地上流血不止。

根据米娅的叙述，她的同学当时还在呼吸，但在救援人员到达之前死了。

另一名小学生向《华盛顿邮报》描述了枪手进入教室的那一刻，他说：“他向隔壁的门开枪。我们在中间有一扇门。他打开了它。他走了进来，他蹲下了一点说‘是时候死了’。”

那位学生说，他随后和其他几位学生一起躲在一张桌子下面，等待救援。“当我听到门外的枪声时，我告诉我的朋友躲在什麽东西下面，这样他就不会发现我们”，他说，“我躲得很辛苦。我还告诉我的朋友不要说话，因为他会听到我们。”

这位学生补充说，当警察来的时候，警察说：“如果需要帮助，就喊一声！”随后，他的班上有一个人喊：“救命！”可是枪手听到了，他进来并向她开枪。

5月24日的悲惨事件对米娅的冲击很大。她的爸爸告诉《华盛顿邮报》，米娅出院后充满了恐惧，她告诉爸爸去拿枪，因为“（枪手）要来抓我们”。

米娅的姑姑告诉KPRC，大约在午夜，嫂子给她打电话说，米娅一直在哭，而且很惊恐。“我们只能祈祷，并请求上帝帮助我们度过难关。米娅的姑姑说：我知道这是无法弥合的创伤，让一个11岁的孩子经历这些，我无法想像她的感受。”