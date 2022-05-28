海军学院毕业典礼致辞：拜登猛批普京侵略并指习近平“错了”

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美国总统拜登27日出席美国海军学院毕业典礼并向毕业生致词，拜登指出，“未来十年将是本世纪决定性的十年”。拜登在演说中猛烈抨击俄罗斯总统普京并点名中国国家主席习近平，拜登还提醒这些军校毕业生，“这就是你们毕业后要面临的世界。”

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美国总统拜登27日在海军学院毕业典礼上向毕业生致词，告诉海军官校毕业生，全球正经历专制和民主的斗争。据世界日报署名胡玉立今天报道称，拜登指控普京在乌克兰发动残酷战争、试图消灭乌克兰文化。

拜登还提到习近平曾在他当选之夜致电给他，习近平重复以前多次提及的话，“民主制度在21世纪无法持续，独裁统治将统治世界，因为民主需要时间凝聚共识，而我们没有这样的时间”，但拜登说：“他错了。”

拜登强调：“世事变化如此快，未来十年将是本世纪决定性的十年，将为后代子孙形塑世界样貌和价值观。你们毕业的时间点，正是美国历史的转折点，也是世界历史的转折点。”

拜登向海军学院毕业生描绘出世界当前局势，提到乌克兰战争、美国在欧洲支持北约盟国军队以及中国在印太地区的侵略。谈到中国的侵略，拜登表示，他的政府正试图抵制这种侵略；他也再次呼吁建立“自由独立”的印太地区；“我们正在经历一场专制与民主之间的全球斗争。”他说，美国最大的优势是“我们无与伦比的全球联盟网络以及我们建立的伙伴关系的力量。”

据该报道，拜登告诉军校毕业生，他们未来的职涯将面临许多责任。他并推崇已故前联邦参议员马侃(John McCain)，马侃在1958年毕业于海军学院并被安葬在其墓地。

这是拜登总统任内的第三次毕业典礼演讲，他去年发表了两篇演讲，分别是在海岸警卫队学院和南卡罗来纳州立大学。28日拜登还将他的母校德拉华大学发表另一场毕业典礼演讲。

世界日报引述白宫表示，这场毕业典礼计有2万名与会者，包括毕业生、毕业生家庭、美国海军领导层成员、政府成员和国会议员等人。演讲后，他向前100名学员颁发毕业证书，然后与所有其他毕业生握手。

该报道没有提及拜登讲话中指中国在印太地区的侵略是否指中国的势力扩张。

至此没有看到报道消息指习近平在道贺拜登当选时是否说了“民主制度在21世纪无法持续，独裁统治将统治世界”的言论。

该报道原文链接：https://www.worldjournal.com/wj/story/121187/6347170?from=wj_maintab_index