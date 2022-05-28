美国再发枪击案：这一回是好人击毙恶棍

美国/枪击案

美国西维吉尼亚州首府查尔斯顿（Charleston）一名犯罪前科累累男子，持步枪对派对上一群人开火，所幸一名旁观女子迅速拔枪将他击毙，阻止一起惨案发生。

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据中央社今天引述消息报道称，美国一名男子在派对上持半自动步枪开火，所幸一名旁观女子迅速拔枪将他击毙。据英国广播公司消息说，犯罪前科累累的37岁男子巴特勒（Dennis Butler）25日晚间开车经过一栋社区大楼外举行的一场生日派对，遭人提醒现场有孩童应该减速，于是愤而持一把AR-15半自动步枪折返现场，从车内对约40人群众开火。

据警方发言人哈泽列特（Tony Hazelett）表示，一名女子的快速反应救了许多人命，可能阻止了一场大规模枪击。警官在记者会上说，开枪回击的女子无任何执法背景。“她只是社区一员，合法携带她的武器。”警方并未透露她的身分。警官哈泽列特表示：“女子并未逃离威胁，反而是介入威胁，拯救了数条人命。”

消息说，女子在开枪后仍留在现场，并且配合调查人员。警方表示不会对她起诉。

根据警方说法，巴特勒身中多枪当场身亡。哈泽列特表示，目前仍不清楚巴特勒如何获得这把步枪。他是遭定罪的重罪犯，依法不得持有枪枝。

中央社说，美国德州24日才发生18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）持一把合法购得的AR-15半自动步枪闯入一所小学扫射，造成21人死亡，是美国10年来最严重校园枪击事件，引发美国国内对于宪法保护的私人拥枪权掀起激辩。