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美国再发枪击案：这一回是好人击毙恶棍

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美国德克萨斯州乌瓦尔德市罗布小学外民众自发摆放鲜花祭悼日前发生的枪击案受害者。 2022年5月27日照片
美国德克萨斯州乌瓦尔德市罗布小学外民众自发摆放鲜花祭悼日前发生的枪击案受害者。 2022年5月27日照片 © AFP - CHANDAN KHANNA
作者： 小山
4 分钟

美国西维吉尼亚州首府查尔斯顿（Charleston）一名犯罪前科累累男子，持步枪对派对上一群人开火，所幸一名旁观女子迅速拔枪将他击毙，阻止一起惨案发生。

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据中央社今天引述消息报道称，美国一名男子在派对上持半自动步枪开火，所幸一名旁观女子迅速拔枪将他击毙。据英国广播公司消息说，犯罪前科累累的37岁男子巴特勒（Dennis Butler）25日晚间开车经过一栋社区大楼外举行的一场生日派对，遭人提醒现场有孩童应该减速，于是愤而持一把AR-15半自动步枪折返现场，从车内对约40人群众开火。

据警方发言人哈泽列特（Tony Hazelett）表示，一名女子的快速反应救了许多人命，可能阻止了一场大规模枪击。警官在记者会上说，开枪回击的女子无任何执法背景。“她只是社区一员，合法携带她的武器。”警方并未透露她的身分。警官哈泽列特表示：“女子并未逃离威胁，反而是介入威胁，拯救了数条人命。”

消息说，女子在开枪后仍留在现场，并且配合调查人员。警方表示不会对她起诉。

根据警方说法，巴特勒身中多枪当场身亡。哈泽列特表示，目前仍不清楚巴特勒如何获得这把步枪。他是遭定罪的重罪犯，依法不得持有枪枝。

中央社说，美国德州24日才发生18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）持一把合法购得的AR-15半自动步枪闯入一所小学扫射，造成21人死亡，是美国10年来最严重校园枪击事件，引发美国国内对于宪法保护的私人拥枪权掀起激辩。

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