校园枪击案

拜登亲访乌瓦尔德 慰问校园枪击案遇难者家属

发表时间：

President Joe Biden and first lady Jill Biden spoke with Hal Harrell, Uvalde Consolidated Independent School District superintendent, and Mandy Gutierrez, principal at Robb Elementary School. le 29 mai 2022
President Joe Biden and first lady Jill Biden spoke with Hal Harrell, Uvalde Consolidated Independent School District superintendent, and Mandy Gutierrez, principal at Robb Elementary School. le 29 mai 2022 © REUTERS/Marco Bello
作者： 法广
3 分钟

美国总统拜登29日亲自前往德州乌瓦尔德（Uvalde），慰问当地校园枪击案遭枪杀的19名儿童和2名教师家属以及当地居民。拜登和第一夫人吉儿（Jill Biden）拜登参观了校园外的1座纪念馆，参加天主教弥撒，并会见第一线紧急服务人员以及遇难者亲属。

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拜登致词时呼吁采取行动，避免这个努力收紧枪支管制却一再失败的国家再次发生大屠杀悲剧。

 

拜登在德拉瓦大学（University of Delaware）发表演说时表示：“我知道，我们不能透过法律禁止悲剧发生，但我们可以让美国更安全。我们终于做可以必须做的事情，来保护人民和孩子们的生命。”

18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在乌瓦尔德的罗布小学（Robb Elementary School）犯下枪击案，1个多小时后遭到击毙。此事件造成19名学童和2名教师丧命，为美国近10年来伤亡最惨重的校园枪击案。

德州当局27日坦言，接获报案电话后，多达19名警察在学校走廊等候近1小时，才进入现场、击毙枪手。调查人员正试图调查警方何以做出错误决策。

美国司法部29日也宣布，将就执法单位应对反应展开“关键事件审查”（Critical Incident Review），以了解事发当天执法人员的行动，并找出漏洞与最佳实务作法，供未来面对类似状况的第一线人员参考。

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