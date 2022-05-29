拜登亲访乌瓦尔德 慰问校园枪击案遇难者家属

校园枪击案

美国总统拜登29日亲自前往德州乌瓦尔德（Uvalde），慰问当地校园枪击案遭枪杀的19名儿童和2名教师家属以及当地居民。拜登和第一夫人吉儿（Jill Biden）拜登参观了校园外的1座纪念馆，参加天主教弥撒，并会见第一线紧急服务人员以及遇难者亲属。

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拜登致词时呼吁采取行动，避免这个努力收紧枪支管制却一再失败的国家再次发生大屠杀悲剧。

拜登在德拉瓦大学（University of Delaware）发表演说时表示：“我知道，我们不能透过法律禁止悲剧发生，但我们可以让美国更安全。我们终于做可以必须做的事情，来保护人民和孩子们的生命。”

18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在乌瓦尔德的罗布小学（Robb Elementary School）犯下枪击案，1个多小时后遭到击毙。此事件造成19名学童和2名教师丧命，为美国近10年来伤亡最惨重的校园枪击案。

德州当局27日坦言，接获报案电话后，多达19名警察在学校走廊等候近1小时，才进入现场、击毙枪手。调查人员正试图调查警方何以做出错误决策。

美国司法部29日也宣布，将就执法单位应对反应展开“关键事件审查”（Critical Incident Review），以了解事发当天执法人员的行动，并找出漏洞与最佳实务作法，供未来面对类似状况的第一线人员参考。