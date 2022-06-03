拜登恳请国会批准“常识性”枪支限制

枪支限制

美国总统拜登星期四晚上在白宫发表讲话，恳请国会批准“常识性措施”，遏制令美国人民震惊的大规模致命枪击事件。拜登呼吁采取新的限制措施，他说，这些措施将有助于打击枪支暴力。

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拜登敦促国会恢复1994年对半自动、速射攻击武器和大容量弹匣的禁令。该禁令已于2004年到期。

“如果我们不能禁止攻击性武器，那么我们应该把购买攻击性武器的年龄从18岁提高到21岁,”他说。拜登指出，在德克萨斯州尤瓦尔迪上个月的校园枪击案中，枪手刚满18岁就购买两件攻击性武器，用这些枪支杀死了19名学生和两名老师。另有17人受伤。

拜登还推动要采取其他措施，包括加强对购枪者的背景调查，制定所谓的“红旗法”（red flag law），允许当局在有人构成威胁或表现出精神不稳定时没收枪支一段时间，以及安全储存法。

“把枪支锁起来。安装扳机锁。如果你不这样做，然后发生了不好的事情，你就应该承担责任，”拜登说。

他还推动废除保护枪支制造商免于责任的豁免权。

拜登说:“他们是这个国家唯一拥有这种豁免权的行业。”“想象一下，如果烟草业因享有豁免权而不被起诉，我们今天会是什么样子。”

不过，拜登力推的这些措施不太可能在政治上存在分歧的国会获得批准，国会议员多年来一直在枪支立法问题上存在分歧。

共和党人谴责大规模枪击事件和枪支暴力，但经常阻止枪支管制立法，称民主党人赞成的拟议限制措施，将侵犯守法公民的自由，并且与美国宪法第二修正案所载明的美国人拥有枪支的权利相悖。

在讲话中，拜登引用了他从一位祖母那里收到的一封信。这位祖母的孙女刚刚在德克萨斯州的校园枪击案中丧生。“抹去分裂我们国家的那条无形界线。提出解决方案并修复损坏的地方，并做出必要的改变，以防止这种情况再次发生。”

其他国家也发生过枪支屠杀事件，但美国在悲剧发生后，未能通过更严格的枪支管制法律，这一点是独一无二的。