美雅培密歇根婴儿奶粉厂复工

奶粉短缺

美国数据公司追踪13万家商店的数据显示，尽管拜登政府采取了缓解措施，但美国婴儿配方奶粉的短缺情况在上周仍继续恶化。目前，美国已有十个州的缺货率超过了90%。6月4日，美国雅培密歇根婴儿奶粉工厂重新恢复生产。

广告 继续浏览后续

5月17日，雅培与美国食品和药物管理局（FDA）达成协议，重新开放该公司在密歇根州特吉斯的生产工厂，以帮助缓解美国全国婴儿配方奶粉的短缺。此前，该工厂因细菌污染而关闭。

据彭博社报导，截至5月28日的一周，全国婴儿配方奶粉缺货率攀升至74%。现在美国已有10个州的婴儿配方奶粉缺货率达到或超过90%。其中，乔治亚州受影响最严重，缺货率达到94%，同一周前的74%相比上升迅猛。供应最好的州包括科罗拉多州，缺货率为44%，比前一周的73%缺货率有所改善。

现在有14个城市的缺货率在90%以上，包括亚特兰大、凤凰城、圣安东尼奥、休斯顿、奥兰多、洛杉矶、旧金山、西雅图等等。萨克拉门托受到的打击最大，缺货率达到95%。

6月1日，拜登在与婴儿配方奶粉制造商的会议上表示，他4月初才得知美国婴儿配方奶粉短缺的严重性。而北美营养部高级副总裁克利夫兰（Robert Cleveland）在会议上告诉拜登：“他们很早就预见到了会出现严重的短缺，这是一个非常严重的事件。奶粉严重缺货，联邦和地方监管机构一直在採取措施来解决，拜登政府也在从外国空运大量奶粉，另外还援引《国防生产法》动用了紧急权力，加快配方奶粉的生产。但是，为什麽美国奶粉供应情况仍进一步恶化呢？

近日，美国众议院共和党议员坎马克（Kat Cammack）表示，就在全美奶粉短缺的情况下，白宫却批准了向非法移民拘留所运送奶粉。有大批的婴儿奶粉被运往美墨边境非法移民收容中心。他还发布了带有视频和照片的消息。

另外，美国主要的4家生产商佔据了美国90%的婴儿奶粉市场。而雅培关闭工厂冲击了本就已经紧张的供应链，也让奶粉短缺近进一步恶化。

美国一家联邦监察机构6月2日表示，他们将调查美国食品药品管理局（FDA）在召回雅培公司奶粉事件中的应对举措是否恰当。

美国食品药品管理局FDA局长卡利夫（Robert Califf）上周在国会作证时承认，FDA对事件反应太慢，犯了一些错误，加剧了全国范围内的婴儿配方奶粉短缺。

目前雅培公司证实，该公司计划在6月4日重新启动斯特吉斯工厂的生产，将优先生产婴儿配方奶粉，并从6月20日左右开始向消费者发放。