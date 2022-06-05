美国费城大街昨晚发生枪击案

美国/枪击案

美国警方报告说，周六晚上，美国东北部费城一条拥挤的街道上发生多起枪击事件，3人死亡，另有11人受伤。

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美国费城发生致命枪击事件。据本台报道说，周六晚上，美国东北部费城一条拥挤的街道上发生多起枪击事件，3人死亡，另有11人受伤。

据警方报告说，"据我们所知，有14人被枪弹击中并被送往医院。"费城警方侦探佩斯D.F. Pace告诉记者，“这些人中的三人，两男一女，在到达医院后被宣布死亡，他们身上有多处枪伤。”

佩斯警官告诉当地媒体，在费城繁华的南街地区，接警员 "观察到几个跳窜的枪手向人群开火"。他说，警察向其中一名枪手开火，但不知道他是否被击中。当地媒体报道说，还没有人被捕。

佩斯探长说，在现场发现了两把手枪，警方必须等到当地时间今天早上才能审查附近企业的监控录像，这些企业在周六晚上都是关门的。他说，调查正在 "顺利进行"，但有 "许多问题还没有答案"。

该报道说，根据枪支暴力档案，自5月24日德克萨斯州乌瓦尔德的校园枪击案造成21人死亡以来，美国已经发生了二十多起致使多人受害的枪击事件。