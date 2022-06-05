美情报总监：中共招募美国华人从事间谍活动但美国不会歧视在美华人

美国/中国

美国国家情报总监办公室公布的最新报告指出：中华人民共和国专门招募美国华人从事间谍活动，情报部门应进行研究，反击中国的间谍活动会对华裔的隐私与公民自由产生何种影响，联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)和其他情报单位不得将华裔视为更严重的安全威胁。

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情报总监的报告指出：情报部门今年2月的威胁评估认为，中国为了实现其政治、经济和安全目标，将继续扩大在全球的间谍活动和增强影响力，对美国构成日益严峻的挑战。

这份报告是基于情报和安全部门对美国华人的间谍指控而完成的。报告指出，为了保证华裔在反间谍行动中不会受到不公正对待，应对参与情报搜集和安全背景调查的人加强培训，增强他们的无意识偏见与文化能力。

报告说，中国共产党和中华人民共和国在美国展开了具有攻击性的情报收集努力并威胁到美国的国家安全，但威胁美国国家安全的不是中国人民，更不是华裔美国人。

情报总监的报告是根据《2020年国防授权法》的规定公布的。《国防授权法》认为，中国大肆招募间谍对美国构成重大危险，导致华裔对美国的忠诚度也可能遭到质疑，进而对他们产生了刻板印象和种族侦防；但该法指出：对华裔的刻板印象和种族侦防不符合美国的价值观。

特朗普时期的美国司法部发起打击中国间谍活动的“中国行动计划”(China initiative)，数十名中国公民和许多华裔被以间谍罪名起诉窃取技术；在被部分华裔指控为种族偏见后，拜登政府今年初缩减了“中国行动计划”。

报告说，美国情报部门不仅有法律责任保护所有美国人的隐私权、公民自由和公民权，也深切地致力于在保护国家安全的同时为弘扬美国的价值做出榜样，这些价值包括平等和公平对待每个种族和民族。