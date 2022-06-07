白宫：将在两年内停止向来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板征收关税

美国/中国/太阳能电池板

面对美国太阳能行业逐渐陷入瘫痪，白宫6月6日表示，将在两年内停止向来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板征收关税，从而回避国会通过的保护美国工人的法律。

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美国总统拜登6月6日下令采取紧急措施，将在两年内停止向来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板征收关税。白宫表示，此举旨在为确保美国能够获得足够的太阳能组件，以满足发电需求，同时扩大美国国内制造太阳能产品的规模。

拜登的举动也使美国商务部根据法律进行的对中国反倾销行为的调查无效。美国商务部6日表示，调查将不间断地进行，但没有人会受到惩罚。

拜登政府高级官员将暂停关税的举措描述为搭建了一座“桥梁”：暂时允许廉价的外国太阳能电池板涌入美国，以加快向清洁能源的过渡，同时利用这两年的时间来扩大新兴的美国太阳能制造行业。

然而，对美国太阳能制造商来说，政府的行为实际上是在教唆中国公司通过倾销太阳能电池和组件来违反美国的贸易法。

自2014年以来，中国受到美国对太阳能产品徵收反倾销关税的打击，这使中国大陆和台湾的太阳能生产商的价格增加了50%或更多。随后，中国迅速在马来西亚、泰国和越南等国家开店，并投资数十亿美元以规避这些关税。据美国能源信息署的数据，美国80%以上的太阳能电池板都是从海外进口，其中大量来自越南、马来西亚和泰国。

加州的太阳能组件制造商Auxin Solar提起诉讼，指控中国非法规避旨在为美国制造商提供公平竞争环境的现有关税后，商务部被迫展开调查。