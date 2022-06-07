非法移民压力大 贺锦丽宣布增加投资中美洲19亿美元

中美洲

为减少不断涌进的非法移民，美国副总统贺锦丽6月7日在洛杉矶举行的美洲高峰会上宣布，在去年宣布的投资总计约32亿美元的基础上，一些私营企业准备加码投资超过19亿美元，以在中美洲创造更多就业机会，减少非法移民的数量。

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美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）被赋予一项艰巨任务，即是解决美国非法移民增加的根本原因，这是共和党竞争对手紧咬不放的一个问题，也成了拜登总统在本次美洲高峰会（Summit of the Americas）上的首要任务之一。美国总统乔‧拜登预计将在本周晚些时候，宣布一项关于移民的区域性协议。

在2018年和2019年期间，也曾有前往美国的大型移民大篷车队穿越墨西哥，大部分都由中美洲移民组成。近几年，涌向美国边境的多为小型移民人群。但在2021年，有创纪录的移民人数试图非法穿越美墨边境。

据路透社报道：目前数千人的移民，其中许多来自委内瑞拉，从墨西哥南部启程出发，涌向美国边境。他们预计抵达目的地的时间，与本周将于洛杉矶举行的美洲峰会开幕日期相吻合。据移民领域活动人士透露，这支无签证移民队伍，可能是近年来该地区规模最庞大的移民“大篷车车队”之一。

在拜登抵达美洲峰会前一天，白宫表示，除了去年宣布的投资额度以外，贺锦丽还将公布另外逾19亿美元来自企业的承诺，目标是在一贫如洗的萨尔瓦多、瓜地马拉和宏都拉斯，即所谓“北方三角”（Northern Triangle），创造经济机会。

贺锦丽宣布的新资金，包括信用卡巨头Visa承诺在5年内投资逾2.7亿美元，目标是将这贪腐盛行地区的100多万家企业和650万人纳入正规金融体系。

白宫表示，日本汽车零件制造商矢崎（Yazaki）的北美分公司将投资1.1亿美元，在瓜地马拉和萨尔瓦多僱用超过1万4000名新员工。

其他做出承诺的公司包括服装连锁店GAP和Millicon通讯公司，Millicon计划投资7亿美元在这3个国家拓展行动和宽频网路。

贺锦丽还将详细介绍美国公私营部门和慈善机构资助5000万美元的设立“中美洲服务团”（Central American Service Corps，CASC），将提供机会给年轻人。

白宫声明表示，这些投资旨在“为该地区民众提供希望，让他们在家乡建立安全和繁荣的生活”。

不过，中央社评论认为：美国阻挡中美洲北方三角非法移民的努力不时因腐败而遭遇挫折，价值数以百万的计划可能被束之高阁，一些私营部门的参与可能被迫停摆。

令情况更复杂的是，瓜地马拉和宏都拉斯两国总统已表示不会参加本週的峰会，而是派其他官员参加。萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）是否出席也还不清楚。