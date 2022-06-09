美国召开美洲峰会 聚焦非法移民议题

美洲峰会

由美国倡导召开的美洲峰会从8日起一连3天在洛杉矶举行。福克斯（FOX）电视 报导说，此次会议，将针对移民、气候变迁、新冠肺炎等议题进行讨论，但焦点集中在非法移民议题。

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美国以“这些国家不民主”为由将古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人排除在峰会之外遭受批评，墨西哥总统因此拒绝出席峰会。而就在美洲峰会将举行之际，有1万多中美洲非法移民大篷车队，正浩浩荡荡穿越墨西哥向美墨边境进发，希望能够在峰会期间趁机进入美国。

一些专家质疑，如果作为大多数非法移民进入美国来源的墨西哥、尼加拉瓜、委内瑞拉等国家，都不出席此次峰会，美国边境的非法移民危机如何缓解？

美国总统拜登到达洛杉矶出席峰会。据悉，峰会将发表《洛杉矶移民宣言》，呼吁各国采取行动，接纳逃离暴力与迫害以及寻求经济稳定的移民。

美洲峰会可能宣布移民议题的部分措施，包括为移民提供获得合法地位的渠道、促进家庭团聚、人道和有效的边界管制以及讯息共享。

拜登政府还将在会上宣布一系列援助合作计划，包括3亿美元的粮食安全资助计划、协助加勒比国家获取低碳能源的气候变迁新伙伴计划，以及未来五年为各国培训50万名卫生工作者的计划。美国国家安全顾问苏利文表示：“美国的投入将带来具体成果，对本地区民生的影响将远远大于中国的投资。”

自2017年以来，美国一直是中美洲移民寻求庇护的主要目的地，也成为从奥巴马到特朗普和拜登三届美国总统的挑战。

美洲总人口近十亿，有三十五个国家，占全球陆地面积近三成。上一届美洲峰会1994年在美国迈阿密召开，当时苏联解体，冷战结束，西方世界充满希望，绝大多数国家都加入对贸易、移民和民主的讨论，呈现美洲的多元、开放和生机勃勃。但这次峰会召开，28年前的情景已不复存在。