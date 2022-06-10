美国会调查委员会启动听证会公布冲击国会事件调查结果

2022年6月9月，美国国会调查委员会启动系列听证会，公布2021年1月6日特朗普支持者冲击国会事件调查结论。图为听证会会场。事件当天首位面对冲击者的国会警员Caroline Edwards和英国摄影师Nick Quested在听证会上宣誓作证。

美国一个由9名国会议员组成的调查委员会6月9日举行公开听证会，公布对2021年1月6日卸任总统特朗普支持者冲击国会事件的调查结果，希望还原当日震惊世界的冲击国会事件经过，找出责任者。首个听证会选择开放形式，全国主要电视台现场直播。前总统特朗普当天在一社交媒体平台发言，指责组成该调查委员会的7名民主党议员和2名共和党议员是“政治流氓”。

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2021年1月6日冲击国会事件发生的背景是2020年11月的总统选举风波。

2020年11月3日总统选举投票之后，谋求连任的特朗普及支持者坚称投票活动中有大量舞弊行为。尽管舞弊指控多次诉诸司法裁决均被驳回，但特朗普始终拒绝承认检票结果。2021年1月6日，国会两院议员按照正常程序在参议院核准检票结果，以便确认民主党候选人拜登胜选。但大批特朗普支持者突破警卫防线，冲进国会。冲击行动造成5人死亡。

国会9人调查委员会称，在过去一年间，他们曾审阅包括电子邮件、电话短信、白宫官方照片在内的十万多份文件，听取近千人的证词，希望还原事件完整过程，尤其是确定时任总统特朗普在这次冲击行动中扮演的角色，了解特朗普为何在冲击事件发生三小时之后，才呼吁其支持者回家。

9日的调查听证会上展示大量视频图像以及多位现场当事人证词，勾勒出被看作是民主殿堂的国会山当日的混乱与暴力景象。视频显示，数千人袭击警察，有人高喊要“吊死”主持选举结果核准与确认工作的副总统彭斯，有人通过扩音器高声朗读特朗普的一些推特言论……

调查委员会主席、民主党人汤普森（Bennie Thompson)在这次全长近两个小时的听证会上表示，1月6日这天是一次政变企图的高峰点。调查委员会共和党议员丽兹-切尼(Liz Cheney)则指责总统特朗普“召集了民众，点燃了这次攻击行动导火索”。

不过，丽兹-切尼是极少数接受参加这个调查委员会的共和党议员。大部分共和党议员拒绝接受该调查委员会的结论。

前总统特朗普听证会当天在他主办的社交媒体平台上，再次称赞这次冲击行动是"让美国再度伟大的最重要的历史事件"。他重申2020年总统选举有舞弊行为，称该调查委员会成员是“政治流氓”，认为委员会拒绝出示许多支持选举舞弊说的证词。

调查委员会还将举办5次调查结果听证会，直到6月23日。

9日的首轮听证会特意选在美国人收视高峰时段举行，许多全国性大型电视台均现场直播。但民调显示，在物价飙升、枪击案不断地背景下，大部分美国民众对这次听证会并不十分关心。