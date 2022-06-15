美国考虑替5岁以下幼儿接种疫苗 最快下周开打

幼儿接种疫苗

在美国家长焦急等待之际，美国食品药品管理局（FDA）专家小组6月15日召开会议，考虑是否建议为5岁至6个月幼儿接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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在美国和多数其他国家，5岁以下幼儿是唯一尚未获准接种COVID-19疫苗的年龄组。如果专家小组一如预期投票赞成批准辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）疫苗，正式授权将很快跟进，预计下周就可开始接种。

美国食品药品管理局在会议前发布针对这两种疫苗的独立分析，并认为它们安全且有效。美国食品药品管理局认为，由于这个年龄组幼儿住院率和死亡率“高于5至17岁儿童和青少年”，因此迫切需要接种疫苗。

目前辉瑞正寻求授权为6个月至4岁幼儿注射3剂3微克疫苗；而莫德纳已要求FDA批准为6个月至5岁幼儿注射2剂30微克疫苗。

这两间药厂经过试验后，发现辉瑞疫苗避免幼儿染疫的疗效可达80%；而莫德纳估计，针对6个月到2岁群组，疗效为51%，2至5岁群组则为37%。

这些数据只是初步资料，莫德纳正研究第3剂的效果，其保护力数据可能进一步提高。

目前美国约有2000万名4岁（含）以下儿童。若美国食品药品管理局建议幼儿接种这2种疫苗，接下来将交由美国疾病管制暨预防中心（CDC）做出最终决定。

白宫官员上周表示，可能最早于6月21日开始，就可在药房或医疗院所施打数以百万计的幼儿疫苗。