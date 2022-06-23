爆炸性：美国最高法院判户外持枪合法 拜登呛失望！

美国/拥枪

美国最高法院周四推翻了纽约州的一项枪支法，规定美国人有权利持有武装离家。这一决定是由九名大法官中的六名多数投票赞成做出的，他们都是保守派法官，而在这个时候，美国仍然对一系列致命的枪击事件感到不安，包括5月24日在德克萨斯州一所小学造成21人死亡的枪击事件。美国总统拜登对此裁决表示遗憾与失望。

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据法新社今天自华盛顿报道称，美国最高法院支持在家庭以外携带武器的权利。据克拉伦斯-托马斯法官写道："宪法第二和第十四修正案保护个人在家庭以外携带手枪自卫的权利。"克拉伦斯-托马斯法官是多数赞成的法官之一。

反对拥枪的进步派人士斯蒂芬-布雷耶批评法院的决定"没有考虑将引发的潜在致命后果"。斯蒂芬-布雷耶回顾说，在2020年，有45,222名美国人被枪支杀害。

强大的枪支游说团体--全国步枪协会（NRA）立即欢呼这是一场 "胜利"。另一方面，该决定代表着是呼吁更好控制枪支的呼吁者的一个重大挫折，他们的努力今后将变得复杂。

法新社说，具体而言，该判决涉及一项法律，该法律自1913年以来，限制向有理由相信他们可能不得不保护自己的人发放隐蔽武器许可证。职业原因或担心受到威胁可以申要拥枪权利。两名被拒绝发放许可证的枪支所有者和一名国家枪支协会成员在法庭上对该法案提出质疑。

全国步枪协会NRA主张对美国宪法第二修正案进行字面解读。而该法案于1791年获得批准，规定 "一个自由国家的安全需要一支组织良好的民兵，人民持有和携带武器的权利不应受到侵犯。

1939年，但美国最高法院曾裁定，它保护的是作为军队或警察等执法队伍的一部分使用武器的权利，但不是个人的自卫权。然而美国最高法院在2008年的一项具有里程碑意义的裁决中改变了立场，首次确立了在家中拥有武器进行自卫的权利。但该裁决又让各城市和各州来管理家庭以外的携带枪支行为，因此美国各地的规则大不相同。

周四的裁决结束了这种自由度，规定了美国人携带武器的权利。

但作为第一步，预计该裁决将推翻其他州，包括加利福尼亚和新泽西等人口众多的州所实施的类似于纽约的法律。而根据这一新的法律框架，主要是在民主党人主政的州实施的其他拥枪限制措施可能会在法庭上受到挑战。

根据一项武器调查，2017年有近4亿支枪在美国居民人口中流通，意味着每100人有120支枪。

法新社说，去年，美国枪支暴力档案中记录了20,000多起枪支杀人案件。