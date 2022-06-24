拜登提暂停汽油税遭“自己人”反对 佩洛西首唱反调

汽油税

拜登6月22日提出了让联邦及各州暂停3个月的汽油税来缓解油价问题。然而，这个计划连民主党“自己人”都不看好。一些环保主义者和石油行业联合起来，将拜登的这个举动视为政治噱头。除此之外，就连一向支持拜登的众议院议长佩洛西也唱了反调，称民主党领导层需要时间来衡量是否支持该倡议。

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拜登22日提出联邦和州层面的“暂停汽油税”，将包括取消向消费者徵收的每加仑汽油18美分的联邦税。不过，目前尚不清楚他能否获得民主党的足够支持。

环保人士说，暂停汽油税只会增加对化石燃料的需求。美国环保组织塞拉俱乐部的主任梅琳达·皮尔斯表示，这“只不过是对化石燃料行业的又一次补贴”。“与其帮助石油公司进一步提高利润，国会应该对负担得起的清洁能源进行投资。”

石油行业高管和拜登的国会盟友也抨击他的这种做法，说这无助于解决美国原油和汽油生产的更根本性的问题。美国勘探与生产委员会负责人安妮·布拉德伯裡表示，拜登最好支持管道建设并解决限制开采鑽井的供应链瓶颈问题。

这个计划同时也遭到佩洛西的拒绝。佩洛西在一份声明中说：“我们将在众议院和参议院就总统提案的前进道路达成共识。这些法案建立在众议院民主党人已通过的降低加油站价格的有力法案的基础上，包括《消费者燃料价格欺诈法》和《降低食品和燃料成本法》。”

因为之前佩洛西对于白宫的大部分提案都持支持态度，所以她这次的举动引起外界关注。

众议院筹款委员会主席理尼尔（Richard Neal）也对拜登提案的结构有一些疑问。他说：“关于汽油税的挑战是：节省下来的钱真的会流向消费者吗？还是会被石油公司收入囊中？”

路透社分析说，取消3个月燃油税，将使公路基金损失100亿美元。宾州大学沃顿商学院研究团队本月的评估发现，如果油价没有按暂停徵税全部下降，那么供应商会获得部分经济利益。

他们发现马里兰州降低燃油税中，有72%惠及消费者，但乔州降低燃油税，只有58%-65%惠及消费者。共和党参议员兰克福德（James Lankford）警告说，这种情况将使国债增加数十亿，同时不解决真正问题。

他还说，在美国，降低油价并不难：就是需要更多供应，这是供需问题。他说：“总统越是对建设新管道，对联邦土地的开采许可施加限制，就越难获得供应来源。而大家的需求越多，油价就会上涨......只要供应增加，油价就能降到3.5美元。”