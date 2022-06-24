美国最高法院今推翻宪法堕胎保护权 各州从此可禁堕胎 密苏里州今开禁止堕胎第一枪

美国/堕胎

美国最高法院今天表决推翻了1973年“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定，结束堕胎的宪法保护，并允许美国各州颁令禁止堕胎。美国共和党方面宣称支持该裁决，民主党阵营发声抗议称失望。昨天拜登美国当地时间24日将就此发表讲话。而美国密苏里州今天宣布将立即颁法，并成为第一个禁止堕胎的州。

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据法新社今天报道称，美国最高法院今天裁决撤销宪法保护堕胎权 。保守的美国最高法院周五可以说是埋葬了一项近半个世纪以来保障美国妇女堕胎权利，但此权利从未被宗教以及右派接受。

美国前总统奥巴马在最高法院周五作出撤销堕胎宪法保护权的决定后，指责该法院 "攻击了数百万美国妇女的基本自由"。奥巴马称，"今天，最高法院不仅推翻了近50年的历史先例，还将最个人化的决定留给了政客和意识形态者的随意性。"

在最高法院决定推翻保障近50年堕胎权的裁决后，美国主要的计划生育组织周五发誓要继续 "战斗"。该组织对妇女鼓励称，"你可能感觉到很多情绪--痛苦、愤怒、迷惑。没事的，我们和你在一起，我们永远不会停止为你而战，"

该计划生育协会是在推特上做出最早的回应。

美国前共和党副总统彭斯周五则热烈欢迎最高法院撤销堕胎权的决定，彭斯称应把这个堕胎保护权"丢进历史的垃圾堆"。他说，最高法院纠正了历史错误。。

据法新社说，拜登对最高法院的裁决表示失望。白宫在一份声明中说，美国总统拜登将在华盛顿时间周五中午12点30分在最高法院推翻宪法规定的堕胎权后发表讲话。

这位79岁的民主党人是一位虔诚的天主教徒，他已经承诺通过行政命令采取行动，保护堕胎的权利，法新社说，但他在这个问题上的回旋余地非常小。

据密苏里州总检察长周五宣布，在最高法院决定撤销堕胎权后，这个保守的美国中部州正在成为禁止选择性堕胎的第一个州。埃里克-施密特在一条推特上说："对于生命的神圣性来说，这是具有纪念意义的一天。"他在推特上还附上一张图片，显示他批准了在密苏里州 "真正 "结束堕胎的文本。

其实该州到目前只有一家诊所允许堕胎手术。