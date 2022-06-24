美最高法院终结堕胎权宪法保障后，美西岸3州承诺捍卫堕胎权

美国/妇女/人权

美国最高法院6月24日推翻“1973年罗伊诉韦德案（Roe v. Wade）历史性裁决、终结堕胎权宪法保障之后，加州、俄勒冈州和华盛顿州等西岸3州共同发表联合承诺，捍卫堕胎权。

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这份声明指出，“加州、俄勒冈州和华盛顿州州长24日发表多州承诺（Multi-State Commitment），捍卫堕胎和避孕药等生育保健的权利，并承诺保护家长和医生对抗其他州将其堕胎禁令灌输到我们几个州的做法。”

在上述的美国加州、俄勒冈州和华盛顿州，是民主党占多数。最近几年，这三个州在立法上取得长足进展，目的在体现选择堕胎的权利。

它们6月24日宣布的承诺包括，阻止地方执法机构与堕胎被定罪州的警察在相关案件上合作，以及禁止将任何因合法堕胎而被当局通缉的人引渡到州外。

1973年，美国最高法院以7票对2票做出划时代的“罗伊诉韦德案”裁决后，美国女性在怀孕期三阶段的（trimester）第一阶段内堕胎的权利才在全国受到保护。

不过时至今日，美国最高法院以5票赞成、4票反对，推翻了这项裁决。