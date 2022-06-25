堕胎权判例被推翻：愤怒者继续上街游行

美最高法院推翻堕胎权

在美国最高法院6月24日推翻确立堕胎权的判例，否认堕胎权属于宪法权利后，堕胎权的支持者和反对者正在华盛顿国会山上的联邦最高法院外以及全美多个城市分别举行示威活动，大批警察在现场维持秩序。

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25日中午时分，数十人聚集在华盛顿最高法院外，全国各地计划举行抗议活动。美国20多个州禁止或严格限制堕胎行为，其中13个州的堕胎禁令在“罗伊诉韦德案”被推翻后将立即生效。

周五，总统呼吁美国人在 11 月的中期选举中捍卫堕胎权。在密苏里州，包括强奸或乱伦在内的堕胎立即被禁止，抗议者聚集在该州最后一家堕胎诊所外的圣路易斯。

68 岁的抗议者帕梅拉·卢克哈特 (Pamela Lukehart) 回忆说，在“罗伊诉韦德案”之前，“妇女死于堕胎”。 “我们试图保护妇女的权利、妇女的生命，但现在她们正被我们夺走。”

堕胎权的捍卫者还担心，拥有明显保守多数的最高法院会推翻其他权利，例如避孕。

白宫发言人卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）在空军一号上承认，这种前景“让我们担心”并且“我们将面临噩梦般的局面”。 “这是一个可怕的时刻。”

根据在世界范围内开展避孕和堕胎运动的研究中心古特马赫研究所的说法，一半的国家应该或多或少在短期内禁止堕胎。

在周五的几个小时内，至少有八个州立即将所有堕胎定为非法。

其他七家公司计划在未来几周内这样做，但事实上，那里的诊所已经停止进行堕胎，就像在美国最大的州德克萨斯州一样，希望堕胎的女性现在必须堕胎。

堕胎权利倡导者表示，旅行费用高昂，最高法院的裁决将进一步惩罚贫困妇女或独自抚养孩子的妇女，她们在黑人和西班牙裔少数民族中的比例过高。

判决结束了由宗教右翼领导50 年的奋争，对他们来说，它代表着巨大的胜利，但不是战斗的结束：运动应该继续动员起来，将尽可能多的国家纳入其阵营。或者尝试获得联邦禁令。