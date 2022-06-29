俄罗斯侵乌战争
美国将部分俄国进口商品税率提高至35%
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根据白宫发布的公告，总统拜登宣布从27日起将某些俄罗斯进口商品的关税税率提高到35%，俄罗斯的贸易最惠国待遇已被取消，这是因为俄国军事侵略乌克兰。
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公告称，较高的35%关税适用于“俄罗斯联邦的某些其他产品的进口，这些产品的进口尚未被禁止。”已被美国禁止进口的俄罗斯商品，包括石油和能源产品、鱼类、海鲜、酒精饮料和非工业钻石。
但白宫尚未公布列有这些课征更高关税产品的相关附件
美国国会参众两院4月7日通过两项针对俄罗斯的法案，包括禁止进口俄罗斯能源及取消俄国贸易最惠国待遇，并交由拜登总统签署后生效。根据该两项法案，美国中止与俄罗斯的正常贸易关系，提高俄罗斯钢及铝材等产品关税。不过法案同时设有条款，容许美国总统在特定情况下，有权恢复俄罗斯的正常关税待遇和进口能源产品。
另据报道，美国财政部29日说，过去100天，美国及其盟友组成的国际工作小组已冻结俄国央行价值3000亿美元的资产，以及超过300亿美元的个人资产。该小组还承诺进一步追踪俄国受到制裁的资产，并防止受制裁的俄国公民破坏限制。
财政部在声明中写道：“我们将共同确保制裁将继续让俄国为其无端、持续入侵乌克兰付出代价，并阻止资金和经济资源被提供给指定的个人，或为他们的利益提供资金和经济资源。”
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