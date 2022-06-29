美国将部分俄国进口商品税率提高至35%

俄罗斯侵乌战争

2022年6月29日，救援人员在乌克兰米科拉夫将一只狗从一栋俄罗斯轰炸受损的居民楼中疏散出来，这是从一个传单视频中截取的静止图像。

根据白宫发布的公告，总统拜登宣布从27日起将某些俄罗斯进口商品的关税税率提高到35%，俄罗斯的贸易最惠国待遇已被取消，这是因为俄国军事侵略乌克兰。

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公告称，较高的35%关税适用于“俄罗斯联邦的某些其他产品的进口，这些产品的进口尚未被禁止。”已被美国禁止进口的俄罗斯商品，包括石油和能源产品、鱼类、海鲜、酒精饮料和非工业钻石。

但白宫尚未公布列有这些课征更高关税产品的相关附件

美国国会参众两院4月7日通过两项针对俄罗斯的法案，包括禁止进口俄罗斯能源及取消俄国贸易最惠国待遇，并交由拜登总统签署后生效。根据该两项法案，美国中止与俄罗斯的正常贸易关系，提高俄罗斯钢及铝材等产品关税。不过法案同时设有条款，容许美国总统在特定情况下，有权恢复俄罗斯的正常关税待遇和进口能源产品。

另据报道，美国财政部29日说，过去100天，美国及其盟友组成的国际工作小组已冻结俄国央行价值3000亿美元的资产，以及超过300亿美元的个人资产。该小组还承诺进一步追踪俄国受到制裁的资产，并防止受制裁的俄国公民破坏限制。

财政部在声明中写道：“我们将共同确保制裁将继续让俄国为其无端、持续入侵乌克兰付出代价，并阻止资金和经济资源被提供给指定的个人，或为他们的利益提供资金和经济资源。”