民调称71%美国人认为拜登不应竞选连任

美国/选举/拜登

最新民调显示，高达7成美国人表示不希望美国总统拜登竞选连任。在认为拜登不应竞选连任的受访者中，有45%的理由是拜登当得太糟，约1/3的人认为他太老，另有约1/4的人则认为是时候该改变了。拜登目前的支持率陷入低迷，他所属的民主党恐将在11月期中选举迎来挫败。

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据中央社今天引述消息报道称，一项民调显示71%美国人认为拜登不应竞选连任。美国“国会山庄报”（The Hill）独家取得哈佛大学美国政治研究中心与哈瑞斯民意调查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新民调结果显示，71%受访者认为拜登不应竞选连任，仅29%持正面意见。

民调共同主任潘恩（Mark Penn）表示：“拜登总统可能会想竞选连任，但选民对此说了‘不’，并严厉批评他现在的表现，甚至仅30%民主党人会在党内初选投给拜登。”

绝大部分受访者（61%）也认为，前总统特朗普2024年不应该再次挑战白宫大位，仅39%受访者认为他应该再次竞选。在认为特朗普不应竞选连任的受访者中，有36%认为特朗普反复无常，33%认为他会分裂国家，另有30%则认为他必须为2021年1月6日的国会大厦暴动案负责。

大多数受访者（60%）表示，如果拜登和特朗普2024年再次参选，他们就要考虑投给一名温和派的独立候选人。持此意见的包括在受访者当中占多数的共和党人和民主党人。依受访者党籍来看，53%共和党人以及64%民主党人表示，在这种情况下，他们会考虑投给温和派的独立候选人。

拜登正持续苦于支持度低迷。哈佛大学美国政治研究中心与哈瑞斯民意调查发现，拜登的整体支持率仅有38%，受访者在他应对通货膨胀（28%）、经济（32%）、刺激就业（43%），以及对抗新冠病毒疫情（50%）各方面的表现都打了低分。

据该报道，基于拜登的低支持率，以及执政党在总统第一任期的期中选举通常表现不佳的历史来看，民主党已经对11月大选做好挫败的心理准备。

美国最高法院上周推翻“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）后，民主党利用堕胎权议题尝试吸引选民，但仍不清楚这个议题相较于通膨等议题，会对11月选举带来何种影响。

中央社说，这项民调于6月28、29日针对1308名登记选民进行。