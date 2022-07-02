美国称坚持实现气候目标

美国/气候变化/巴黎气候协议

美国官方称，尽管美国最高法院日前做出了不利的裁决，但美国仍决心实现温室气体减排目标。周四，美国最高法院裁定，联邦环境保护局（EPA）不能发布一揽子规则来监管燃煤电厂的排放。而联合国秘书长的发言人当天表示，美国最高法院的裁定是应对气候变化的挫折。

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美国拜登政府的气候特使约翰-克里周五告诉法新社，尽管最高法院最近做出了不利的裁决，但美国仍决心实现其温室气体减排目标。据克里称，"我们决心实现我们的目标。他在谈到官方承诺时说：“在保守的美国最高法院作出裁决，大幅限制联邦政府在应对全球变暖方面的权力后，我们还是可以实现这些承诺的。”

不过克里抱怨说，"当然，如果我们在美国最高法院有一个真正理解局势严重的多数派，并且更有可能尝试帮助，而不是以这种或那种方式阻挠，这当然才会有所帮助。"

美国总统拜登2021年4月宣布重新加入巴黎气候协议，此前美国前总统特朗普拒绝加入巴黎气候协议。美国计划以2005年排放基数，将在2030年前减少50-52%的温室气体排放。拜登向联合国提交了这些新承诺，以便更接近2015年巴黎协议的目标。克里当时作为时任总统奥巴马的首席外交官聚焦气候问题。

周五，世界上最大的排放国中国呼吁各个国家都应坚持巴黎协议的承诺，中国的一位外交发言人对美国批评说，"光是念口号是不够的"。

法新社说，尽管中美两国存在竞争关系，但克里在气候问题上坚持与北京合作，他说他对来自中国的这个"信息并不感到惊讶"。克里说，"我们将向中国展示我们到底会怎么做的。"

周四，美国最高法院裁定，联邦环境保护局（EPA）不能发布一揽子规则来监管燃煤电厂的排放，这些电厂的发电量占美国电力的近20%。据联合国秘书长的发言人周四表示，最高法院的决定是应对气候变化的 "挫折"，该发言人批评说，尤其是当我们在实现巴黎协议的目标方面已经远远落后。

克里在接受法新社采访时说：“我们的律师正在更仔细地研究这个问题，但我相信这个裁定也留下了足够的空间来让做我们需要做的很多事情，以对抗气候变化。”

据克里预言："没有人，没有银行，也没有私人贷款，会在美国为一个新的煤厂提供资金。" 克里称，煤炭是世界上最糟糕的燃料。对于未来，克里说，“我认为总统需要考虑所有可能的选择。” 他说，因为一些民主党立法者呼吁总统宣布气候紧急状态。

法新社说，但在周五，拜登政府为该国的新石油和天然气许可却铺平了道路。

联合国气候专家（IPCC）在4月发表的报告中警告说，如果不快速、彻底立即减少所有领域的温室气体排放，就不可能将升温限制在与工业化前时代相比+1.5℃，甚至+2℃。然而各国通过签署的《巴黎协定》对此有承诺，但就目前而言，它们没有应对这一挑战，而+1.1℃的升温已经使一半的地球人类变得非常脆弱，将受到越来越多的热浪、干旱、风暴和洪水的打击。

伍德罗-威尔逊智库的气候专家露丝-格林斯潘-贝尔说，当这个核心问题在美国国内被争论时，美国很难在全世界展示领导力。她说：“时代要求我们瞄准月亮开发，但当你处于布满荆棘的地球上，那就很难瞄准月亮。”

法新社说，美国环保人士对美国国会正在辩论的能源法案其实不抱多少希望，特别是因为一位温和的民主党参议员乔-曼钦的立场，他却正在为他的家乡西弗吉尼亚州辩护，尽管那里的许多居民生活在煤矿群中。