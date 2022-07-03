特朗普或说2024年还要出来选总统

美国/特朗普

正在调查前总统特朗普如何试图推翻2020年大选结果的共和党议员利兹-切尼，今天不排除在2024年总统选举中面临特朗普出来再选总统的可能性挑战。这位参议员在周日美国广播公司播出的采访中说，"最重要的是要保护美国不受特朗普的影响。" 她并宣布她将在稍后对2024年大选做出决定。

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据法新社今天报道称；特朗普这匹共和党不羁黑马不排除在2024年再出来参选挑战的可能性。

利兹-切尼今年55岁，是参议院议会委员会的共同主席，她指责特朗普这位共和党亿万富翁在大选中输给拜登后却寻求继续执政，是 "未遂政变 "的核心。利兹-切尼说："像特朗普这样危险的人物，应当永远不能再靠近椭圆形办公室。"

她警告，共和党如果再提名这位前房地产大亨参选总统，该党将 "无法生存 "。

利兹-切尼这位前总统布什时期的副总统迪克-切尼的女儿、国会议员说，"我们这些相信共和党原则和理想的人有责任努力使共和党回到正轨。"

据法新社说，然而特朗普仍然保持着对共和党的强大影响控制力。特朗普还越来越公开地调侃他的新的总统候选资格。据一些媒体报道称，特朗普很可能在本月底宣布他的参选决定。