纽约抵抗最高法院拥枪裁决 颁很多很多敏感地禁枪法

美国/拥枪法令

美国纽约州颁发命令，禁止在被称之为敏感场所携带武器，如学校、医院或电影院。据本台报道称，纽约州的这项法令是对美国最高法院推翻纽约当局一个多世纪以来实施的枪支限制决定的直接回应。纽约州的禁枪牵涉的敏感场所名单已经列出很多很多，据称还要加长。

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据本台在纽约记者Loubna Anaki报道称，在裁定纽约人有携带枪支的宪法权利时，保守的美国最高法院法官指出，"敏感场所 "是一个例外，但没有进一步澄清。而纽约州长Kathy Hochul和纽约的民选官员决定利用这种模糊性来尽可能地限制携带武器。

据纽约州长凯西-霍楚尔说，"最高法院的决定是一个挫折，但却是暂时的挫折。因为我拒绝被剥夺我作为纽约州州长保护我们的居民免受枪支暴力的权利。最高法院的法官们认为他们可以用一支笔改变我们的生活，但我们也有笔。"

纽约州用他们的“笔”写下一长串被禁止携枪的地方的名单。纽约的新法律禁止在交通工具、学校、无家可归者收容所、医疗机构、酒吧、餐馆、时代广场等场所携带武器。这个敏感地方禁枪的名单还在继续加长。如果企业或私人公司愿意，他们也将有权禁止持枪者进入。

这些措施只是纽约在美国最高法院最新的震惊性决定后，计划用法律抵抗的一系列措施第一项。预计这个民主党人领导的州将在其法律中还要纳入对少数民族权利的保护。