经济危机中缺乏政治支持，阿根廷经济部长辞职

阿根廷/政治/经济

阿根廷经济部长古兹曼（Martin Guzman）7月2日向总统费尔南德斯（Alberto Fernández）提交了辞职信。这对受日益严重的经济危机困扰的阿根廷政府是一个打击。

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曾领导阿根廷与国际货币基金组织（IMF）和债权人达成债务重组协议的古兹曼在其推特账户上发布了辞职信，宣布他的决定。

古兹曼在写给费尔南德斯的信中说：“我写信给你，提出我辞去经济部长的职务”。他自2019年底起担任阿根廷经济部长一职。

据了解，费尔南德斯政府正面临着自2019年上任以来的最低支持率。阿根廷的通货膨胀率在60%以上，阿根廷比索面临越来越大的压力。该国的主权债券已经暴跌。

就在古兹曼预计将前往欧洲与巴黎俱乐部的主权贷款人谈判一项20亿美元的债务协议时，这次辞职使该部失去了领导。

一位要求匿名的阿根廷政府消息人士告诉路透社，古兹曼的辞职是由于他认为其推行的议程缺乏政治支持。

阿根廷前财政部长米格尔（Miguel Kiguel）告诉记者称，无论谁接手都会有一段艰难的时期。他指出，阿根廷今年的通货膨胀率可能达到80%，官方汇率和平行货币汇率之间的差距几乎达到100%。