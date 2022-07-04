美国伊利诺伊州独立日游行发生枪击事件已致6人死亡，31人送医

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美国伊利诺伊州芝加哥市北部的海兰帕克市（Highland Park）7月4日的独立日游行中发生枪击事件。根据当地政府和医院的消息，目前已导致6人死亡，31人送医。

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事发地海兰帕克市位于芝加哥市北部郊区，据当地警方介绍，枪击事件发生后他们在市内一家企业的屋顶上发现了枪支证据，据悉，涉案枪支是一支“大口径步枪”，警方正在追查这只枪支的来源以确定涉案嫌疑人的身份。警方认为，枪手对游行参与者的攻击似乎是“随机的”和“故意的”。

目前警方的调查仍在进行中，同时执法人员正在努力寻找枪手并揭露所发生的一切。当地警员介绍说：“现在是双管齐下，第一，我们正在积极寻找对这次枪击事件负责的人。第二，我们的刑事调查也在同时进行。”调查人员目前还同时在搜索社交媒体，看是否有任何关于当地时间今天上午在海兰帕克市发生的大规模枪击事件的威胁或线索在网上提出。

当局描述嫌疑人是一名年龄在18-20岁之间的白人男子，身材矮小，黑色长发，身穿T恤衫。他们将这名在逃的嫌疑人描述为“有武器和危险”，并建议人们在原地避难。据北岸大学卫生系统发言人安东尼（Jim Anthony）介绍，共有31名伤者被送往两家医院。他说，绝大多数人都有枪伤，而其他伤害是在枪击后的混乱中造成的。

距离芝加哥以北约25英里的海兰帕克市发生的枪击事件，导致数百名参加游行的人逃离，并引发了包括美国联邦调查局在内的当地、州和联邦官员的大规模警察反应。拜登总统现已对该事件作出回应。他写道，他和第一夫人吉尔·拜登对“毫无意义的枪支暴力感到震惊，在这个独立日再次给一个美国社区带来悲痛。”

拜登说，他已经召集联邦执法部门，“协助紧急搜寻枪手”。他通过白宫发表的声明指出：“我已经与普里茨克州长（J. B. Pritzker）和罗特林市长谈过，并向他们的社区提供了联邦政府的全力支持”。拜登写道：“我还召集联邦执法部门协助紧急搜寻枪手，枪手目前仍然在逃。社区成员应遵循当地领导层的指导，我将密切关注我们对那些丧生者的更多了解，并为那些在医院里受重伤的人祈祷。”

海兰帕克市市长罗特林（Nancy Rotering）在新闻发布会上说：“今天上午10点14分，我们的社区被一场震撼我们内心的暴力行为所吓倒。”她表示：“在这个毁灭性的时刻，我们的心向受害者的家人倾诉。在一个我们聚集在一起庆祝社区和自由的日子里，我们却在哀悼生命的悲惨损失，并与带给我们的恐怖作斗争。”