阿根廷任命巴塔基斯执掌经济部 希望平息争议

阿根廷/经济部长突然辞职

西尔维纳-巴塔基斯于7月3日星期日被任命接替马丁-古斯曼任经济部长，古斯曼在星期六的辞职令人惊讶。对巴塔基斯这位53岁的低调的经济学家的任命，是总统阿尔贝托-费尔南德斯和副总统克里斯蒂娜-基什内尔之间达成协议的结果，但该协议并没有结束执政的庇隆主义联盟中的分歧。

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据本台消息，阿根廷中间偏左的总统阿尔贝托-费尔南德斯任命了西尔维纳-巴塔基斯为经济部长。据总统发言人在官方推特账户上宣布，"巴塔基斯是著名的经济学家，2011年至2015年期间在布宜诺斯艾利斯省担任过经济部门负责人。"

据本台在布宜诺斯艾利斯记者Jean-Louis Buchet分析说，巴塔基斯是一位著名的经济学家没错，但她没有政治分量来取代马丁-古斯曼在经济部的位置。古斯曼是去年3月阿根廷与国际货币基金组织达成的协议的设计者、也是阿尔贝托-费尔南德斯总统的亲密朋友，但古斯曼于周六辞职，称他已无法履行其职责。他没有明说是因为与副总统克里斯蒂娜-基什内尔有关的官员的抵制，而无法实施某些措施。副总统基什内尔据称与总统公开交战。

古斯曼因挽救了拉丁美洲第三大经济体阿根廷的债务违约而受到赞誉，他是向平衡预算平稳过渡的倡导者。但他经常受到联合政府左翼派别的挑战。

该分析说，在任命布宜诺斯艾利斯省前经济部长西尔维纳-巴塔基斯之前，费尔南德斯和基什内尔在当天晚些时候进行了电话讨论。早些时候，在总统府举行的谈判中，曾涉及有关于内阁重大改组议题，包括众议院主席塞尔吉奥-马萨进入政府，他与国家元首以及副总统关系良好。

巴塔基斯将不得不应对周一的市场反应。除了她对国际货币基金组织的承诺，即到2025年恢复平衡预算，她还必须处理长期的通货膨胀问题，她的前任在2022年的前5个月的通货膨胀率为29.3%，而在过去的12个月中为60.7%。但是，在经济危机的背景下，对她的任命凸显了执政的庇隆主义联盟的分裂程度，其两位领导人费尔南德斯和基什内尔其实都被削弱了。