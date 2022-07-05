美国今年发生309起大规模枪击事件

美国/枪击案

美国芝加哥市郊的国庆日游行活动爆发致命枪击事件，造成至少6人死亡、36人受伤，然而这不过是美国一连串残酷枪击案中的最新一起。枪击案制造嫌疑人躲藏在一座建筑屋顶向人群点射开枪。昨天的枪手嫌疑犯当天晚上被抓获。

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美国芝加哥市郊的国庆日游行活动爆发的致命枪击事件，已经被美国总统拜登斥为「毫无道理」。昨天的枪击案发生在纪念美国独立的假日，这天活动包括社区乐队游行和其他娱乐等，通常是家庭欢度夏天的日子。据法新社报道称，枪手是从屋顶向观看游行的群众开火，警方已拘捕22岁利害关系人克里莫三世（Robert E. Crimo III）。

法新社引据非营利研究组织「枪支暴力档案」（Gun Violence Archive）资料，今年以来，美国已经发生309起大规模枪击事件；该组织将大规模枪击案定义为不含枪手在内至少有4人受伤或死亡。

法新社列出今年以来7起备受瞩目的大规模枪击案摘要：

● 1月23日：警方前往威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）一间住宅查访时，发现6人遭枪杀，一名34岁的男子被控犯下谋杀罪；此案似乎因抢劫而起。

● 4月3日：加州首府沙加缅度（Sacramento）市中心一家夜店发生枪战，导致6人丧生；事发时夜店正在散场。 ● 5月14日：18岁白人少年枪手甘德伦（Payton Gendron）在纽约水牛城（Buffalo）非裔社区的一间超市杀害了10人。

● 5月15日：68岁台裔凶嫌周文伟不满中国与台湾之间的紧张情势，在南加州橘郡（Orange County）城镇古纳伍兹（Laguna Woods）的「日内瓦长老会教堂」（Geneva Presbyterian Church）开枪滥杀，造成52岁台裔医师郑达志（John Cheng）中弹身亡、5名台侨受伤。

● 5月24日：一名十几岁的枪手在德州尤瓦尔迪（Uvalde）一所小学大开杀戒，造成19名幼童和两名教师惨死。这是美国10年来最严重的校园枪击案。

● 6月1日：凶嫌路易斯（Michael Lewis）将自己背部手术后疼痛怪罪于外科医生，冲进奥克拉荷马杜尔沙（Tulsa）的一间医院，持枪杀害医生在内的4人。

● 7月4日：伊利诺州高地公园（Highland Park）举行独立纪念日游行时，一名枪手持威力强大的步枪开火扫射，造成至少6人死亡、36人受伤。