美警方抓获伊利诺伊州独立日游行枪击事件嫌疑人

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美国伊利诺伊州芝加哥北部的海兰帕克市（Highland Park）7月4日的独立日游行发生枪击事件。根据当地政府和医院的消息，目前已导致6人死亡，38人受伤。当局在美国东部时间周一晚8点前举行的简短新闻发布会上说，嫌疑人克里莫（Robert E. Crimo III）已经在伊利诺伊州森林湖附近被拘留。

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当局说，克里莫被一名北芝加哥警官发现，该警官试图进行交通截停。现年22岁的克里莫随后驾车逃跑，并带领警察进行了短暂的追击，然后在伊利诺伊州的森林湖附近被拦下。他现已被拘留，进行任何抵抗，将被带到海兰帕克市的警察局。

当被问及这个问题时，当局说他们仍然把克里莫称为“嫌疑人”，同时他们正在继续调查并把他与现场联系起来。

莱克县警长办公室说，克里莫被“拘留”了。早些时候，当地警方曾警告说，克里莫带有武器，“非常危险”。

这一起独立日游行中发生的枪击事件是困扰美国的枪支暴力浪潮的一部分，根据枪支暴力档案网站，美国每年大约有4万人死于枪支。

据了解，克里莫事发前以说唱歌手的身份进行表演，他的艺名叫“觉醒”，他最近上传的音乐视频包括对大规模谋杀者的描述。

克里莫最近发布在YouTube上的视频显示了他在学校枪击事件后的情况。影片最后，他将自己披上了一面美国国旗。另一个音乐视频显示，一个人穿着印有他的YouTube频道标志的衬衫，手持长枪，被警察射杀的卡通描述。截至周一晚上，克里莫的YouTube账户已无法查看。