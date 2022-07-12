抖音“昏迷挑战”导致美国儿童死亡，家长向加州法院提告

抖音

抖音（TikTok）近来麻烦不断。美国国会议员正要求调查其中国母公司字节跳动（ByteDance）的员工访问美国用户个资，抖音的热门活动“昏迷挑战”（Blackout Challenge）又因导致美国儿童因仿效其危险行为而死亡遭到诉讼，居住在德州的八岁女童沃尔顿（Lalani Erika Walton）与九岁女童阿罗约（Arriani Jaileen Arroyo）家人的律师近日向加州高等法院提告，要求抖音为散布危险影片负起法律责任。

广告 继续浏览后续

“昏迷挑战”是以腰带、绳索勒脖子以让自己昏迷，幼童呼吸困难时却无法挣脱。沃尔顿在21年7月15日因此而身亡，法医判断女童是模仿抖音的“昏迷挑战”死于自主性缺氧。于是沃尔顿的家人与案情类似死于21年2月26日的阿罗约的家人联合控告抖音。

诉状指出，抖音的运算方式特意且不断推播“昏迷挑战”的相关影片给两名女童观看，引发两人的好奇心，最终导致两人丧命。控方指出，抖音设计出来的运算系统，将明知危险的内容推播给不知情用户，因此抖音应该为系统推播致死内容为两名女童死亡负起责任。

另据报道：抖音最近承认，其中国工程师可以获得对美国用户数据的访问权。美国联邦通信委员会（FCC）成员卡尔（Brendan Carr）说：“新一轮报导称，数百万美国用户敏感的私人和非公开数据流入中国，政府应该以这种对国家安全威胁所要求的速度采取行动。”