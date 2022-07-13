拜登抵达以色列 开始任内对中东地区首访

中东地区首访

美国总统乔拜登周三抵达特拉维夫本古里安机场，开始对巴以地区进行为期3天的访问。他在简短演讲中重申了美国人“为犹太国家的安全”所做的“坚定”的承诺，然后前往耶路撒冷以色列犹太大屠杀纪念馆。

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美国总统乔拜登13日下午抵达以色列，从而开启其中东之行的第一站。按照计划，他将与以色列总理拉皮德签署一份名为《耶路撒冷宣言》的联合声明，以强调美国对支持以色列安全的承诺，以及不允许伊朗获得核武器的承诺。

按照计划，拜登还将访问巴勒斯坦领土并会见巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯，在此之后，他将前往沙特阿拉伯，并将在那里会见来自海湾合作委员会国家、埃及、伊拉克和约旦的领导人。

据美国官员透露，拜登的此次访问，是他就任美国总统以来对中东地区开展的首次访问，其关注重点是在美国和以色列寻求建立的地区联盟框架内，将以色列完全融入该地区，并应对所谓的“伊朗威胁”。

与此同时，以色列已经开始正式讨论在中东地区建立联合防空联盟的问题，以应对其所谓的“伊朗威胁”。

数日之前，美国总统拜登在《华盛顿邮报》上发表的一篇文章中透露了他此次访问中东地区的目标，并承诺将会继续向伊朗施压，以迫使其重返2015年签署的核协议，他还表示，他的访问将为美国在该地区的作用翻开充满希望的新篇章。

按照计划，美国总统拜登还将在此次访问的最后一天出席一场峰会，同样出席这场峰会的还有来自海湾合作委员会国家、埃及、伊拉克和约旦的领导人。

以色列外交部在13日早些时候表示，美国总统乔·拜登将在13日访问以色列期间，与以色列总理拉皮德签署一份名为《耶路撒冷宣言》的联合声明。

以色列广播公司援引一名以色列官员的话报道称，这项声明将重申美国对以色列安全及其军事优势地位的承诺，此外，还将增强其抵御任何外来威胁的实力与能力。

此外，这位以色列官员还表示，这项声明将是强有力的、坚定的和无与伦比的。

在拜登抵达以色列之前，该国总理拉皮德发布命令，推迟批准一项在被占领的耶路撒冷建造2000套新定居住房的计划。

另一方面，以色列国防部长本尼·甘茨宣布为巴勒斯坦人提供所谓的“便利措施”，包括批准5500项新的“团圆”申请，此外，还在约旦河西岸以及被占领的耶路撒冷周边地区扩大了6个巴勒斯坦社区的建设结构版图。

此外，还决定从绿线内部向巴勒斯坦人重新开放位于约旦河西岸北部的塞勒姆过境点。

自13日开始，约有1.6万名以色列警察、边防警卫和特种部队成员，正在参与拜登访问以色列的安保进程。