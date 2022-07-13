马斯克终止交易后 推特股价下跌11%

这个星期，在埃隆马斯克宣布终止440亿美元交易后，推特股价下跌了11%。而在12日当天，推特盘中上涨3%，弥补了部分损失。

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在上周末，马斯克的律师通知推特董事会，说他想取消这笔交易，原因是推特上的机器人和虚假账户的数量不够真实。另一方面，推特表示，企业已经向马斯克提供了他需要的信息。

推特董事会主席布雷特·泰勒（Bret Taylor）表示，该公司将在特拉华州法院採取法律行动以迫使马斯克执行该协议。

作为回应，马斯克11日发布了一个表情包，以嘲笑推特管理层的交易不可靠。马斯克发送了一个自己大笑的图片，以及声称该公司正试图“强迫”他购买公司的文字。

两方律师认为，马斯克很可能会和推特打一场旷日持久的官司。

截至上周末，推特股价比马斯克商定的交易价格低32%，而在本周，损失会进一步增大。科技研究公司“自由无线电移动”（Radio Free Mobile）的创始人理查德温莎（Richard Windsor）说，他不是推特的股东，但如果他是，他现在就需要卖掉公司股票。

温莎告诉CNBC，“推特的基本面和股价之间仍然存在脱节，”“如果你看看过去几个月科技行业的一些情况，你可以将推特的估值放在130亿美元到150亿美元之间，这比企业13日的股价还要低约50%左右。 ”