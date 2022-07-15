联合国派驻海地使团任期今晚结束 中美争斗影响

海地/联合国/美国/中国

海地局势一直引发国际关注。而联合国驻海地综合办公室的使命到今天午夜结束。联合国安全理事会成员国考虑延长联合国驻海地综合办公室的委任期限。中国要求联合国安全理事会针对禁运小型武器至海地、制裁海地帮派首脑，甚至派出维和警察前往这个加勒比海岛国等建议进行表决。美国显示谨慎。有外交分析，在没有制裁委员会或联合国专家小组监督的情况下，实施武器禁运没有多大意义。由于海地至此与台湾邦交，中国近来在海地议题上愈加立场强硬引发关注。

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据法新社报道称，外交知情人士14日透露，中国要求联合国安全理事会针对禁运小型武器至海地、制裁海地帮派首脑，甚至派出维和警察前往这个加勒比海岛国等建议进行表决。中国提议的时机点，正值联合国安全理事会成员国考虑延长联合国驻海地综合办公室的委任期限，该政治任务团将于星期五晚间到期。

贫困的海地正陷入混乱，致命帮派暴力事件激增，燃料短缺，食物价格也节节攀升。

根据法新社检视过的草案文本，针对个人的制裁措施会包括旅行禁令和资产冻结。

根据这位外交人员指出，在没有制裁委员会或联合国专家小组监督的情况下，实施武器禁运没有多大意义；另外，还需进一步了解这个针对个人的制裁措施，以利进一步讨论。

安理会原本预定13日进行表决，但由于成员国就中国的提议进行辩论，表决可能推迟至15日举行。

据中国外交消息人士今天告诉法新社，有必要促使海地政治当局采取行动，并以法律制裁手段来警告那些该为暴力行为负责的人。

中国近年在联合国针对与海地相关问题发挥愈来愈大的作用，这主要是因为海地当局正式承认台湾而不是中国。中国在联合国对海地采取强硬立场，但北京当局否认其立场与台湾议题有任何关联。

中国驻联合国使节团发言人说：「海地的情势已不能再糟了。我们在此协商之际，太子港的帮派暴力情势正在恶化。」她表示：「对犯罪帮派实施武器禁运，是安理会在因应这样恶劣的情况方面最起码应该做的事。」

美国一名外交人员在不具名情况下表示，美方不一定会反对这样的制裁，但制裁必须适当得宜。

法新社称海地议题里有美中角力。 中国要求联合国安理会对海地实施小型武器和弹药禁运，但美国拒绝这项决议草案中这一制裁要求。

此前中国否决美国在墨西哥的帮助下起草的文本。法新社获得的草案版本在周四晚些时候定稿，“呼吁成员国禁止向在海地参与或支持帮派暴力、犯罪活动或侵犯人权的非国家行为者转让小型武器和轻型武器及弹药。”

周三，中国的一份反提案建议安全理事会 "决定（......）会员国对参与或支持海地帮派暴力的人实施小武器和轻武器及弹药禁运"。在其提案中，中国还要求联合国安理会在决议通过后30天内对黑帮头目采取个别制裁（资产冻结、旅行禁令）。而美国和墨西哥的文本只是在90天内考虑这种可能性。

虽然海地仍然面临着继续政治进程的压力，旨在毫不拖延地举行总统和立法选举，但华盛顿和墨西哥的文本中并没有提到北京要求联合国负责人与拉丁美洲国家研究派遣一支区域警察部队来支持海地的安全部队。该题案只是要求联合国秘书长古特雷斯与该地区的国家研究加强海地安全的 "可能选择"，并在10月15日提交报告。

法新社说，在太子港发生的一周帮派冲突中，至少有89人被杀。太子港的物价飞涨，燃料短缺情况恶化，威胁到对居民的重要人道主义援助。

美国和墨西哥的草案文本 "要求立即停止帮派暴力和犯罪活动"。该草案文本要求联合国驻海地综合办公室Binuh延长至2023年7月15日，而在此之前讨论的版本是基于2023年10月15日。