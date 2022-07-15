阿根廷物价飞涨：民众示威不断

阿根廷/经济

阿根廷在过去的12个月中，物价上涨了64%，是近三十年来的最高值。继上周六的示威活动后，7月14日又有成千上万的人在布宜诺斯艾利斯再次动员起来，响应激进左翼组织的号召上街游行。

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据本台报道称，成千上万的阿根廷人上街抗议，民众被越来越高的通货膨胀逼到极限。14日，愤怒的人群再次在布宜诺斯艾利斯的阿根廷政府总部前示威，抗议生活费用无情上涨。

据本台在布宜诺斯艾利斯记者报道称，仍然是在五月广场聚集示威人群，这里是阿根廷传统的表达欢乐和愤怒的场所，现在成千上万的人聚集在一起，对不断上涨的生活费用表达不满。

据示威者丹尼尔-帕拉西奥（Daniel Palacio）说，好多次我们都以同样的理由来示威，但生活没有任何改变。每天都在涨价! 今天在我的街区，一公斤面包是300比索，他们已经告诉我们，下星期将涨到350比索。

仅在6月份，阿根廷的物价就跃升了5%。诺埃利亚-奥苏纳批评说：“我有孩子，生活愈加困难。价格如此之高，我们再也吃不起肉了。我们希望牛奶和面包等基本生活品的价格能够下降，因为目前我们不是在生活，而是仅仅活着。”

在阿根廷经济部长马丁-古兹曼辞职导致新的价格上涨十天后，这位示威的年轻女性呼吁政府承担责任：政府应该卷起袖子，停止相互争吵，因为最终受害的总是人民。

由于示威者没有得到新任经济部长Silvina Batakis的接见，示威者宣布在未来几周还要进行新的抗议动员。