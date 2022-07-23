拜登染新冠病毒状况好多了

美国/拜登/新冠病毒

美国总统拜登的新冠病毒检测星期四呈阳性。美国总统拜登的医生说，拜登已完成了抗病毒药物Paxlovid的第一个全天治疗，他因新冠引起的症状“已经改善”。早前，拜登染疫报告有轻微的症状，拜登没有停止工作。

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据华尔街日报署名Victor Reklaitis今天报道，据美国总统拜登的医生Kevin C. O'Connor在白宫周五发布的一封信中说，拜登已完成了抗病毒药物Paxlovid的第一个全天治疗，他因新冠引起的症状“已经改善”。

Kevin C. O'Connor医生写道，拜登的症状仍然以流鼻涕、疲劳和偶尔的轻咳为特征，而且他的声音 “今天早上更低沉了”。O'Connor指出，他预计拜登会有良好的反应，而且“迄今为止在他的病程中没有任何情况让我有理由改变最初的预期”。

稍早，该报署名Catherine Lucey报道称，美国总统拜登的新冠病毒检测呈阳性，作为美国历史上年龄最大的总统，他一直试图让国家摆脱最新的一波疫情。

拜登新冠检测呈阳性后曾发视频“报平安”。

美国总统拜登周四在新冠检测呈阳性后返回白宫。他刚刚于周三在麻省就对抗气候变暖发表演讲并与现场支持者交流，同时也于周二会见了乌克兰第一夫人奥莱娜·泽连斯卡。白宫发布的一段视频中，这位79岁的总统表示自己目前症状轻微，在白宫隔离期间将继续工作。拜登于3月底接种了第二针新冠加强针，美国第一夫人吉尔·拜登周四表示其新冠检测呈阴性。一波疫情。

白宫周四表示，现年79岁的总统拜登的症状非常轻微，已经开始服用Paxlovid。他将在白宫隔离，并在此期间继续全面履行他的所有职责。