巴西“特朗普式”总统今启连任竞选宣传 民意一边倒要走出监狱的卢拉再起

巴西/博尔索纳罗

本周日，曾被评论是巴西的“特朗普”式总统的博索纳罗从里约热内卢正式启动他的连任竞选活动，他在2018年选举中以较大优势赢得了这个城市和州。但是，虽然四年前他的胜利让人大吃一惊，但这次他在民调中处于落后，而且到目前为止的所有迹象表明，他将输给他的左翼对手、前总统卢拉。

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据本台报道，巴西现任总统博索纳罗开始为连任进行竞选。在他几天前推出的第一个竞选短片中，博索纳罗将自己表现为一个接近人民的人。"在他和上帝那里，你可以获有等同的信任"，这首歌是根据乡村音乐曲调创作的，在巴西东北部非常流行，也在那里，这位极右翼的总统想要引诱传统上投票向左的选民。

为了赢得选民的选票，博索纳罗寄希望于他在选举前三个月刚刚宣布的一项新的社会援助计划。通过本周日在里约热内卢启动正式竞选，即将离任的总统希望在民意调查中获得反弹。

就目前而言，他远远落后于他的竞争对手、前总统卢拉。2018年，他把自己说成是一个反制度的候选人，要在国内打击腐败，从而创造了惊喜。对于今年的选举，他必须找到另一个方法。

他是否会继续采取挑战选举制度可靠性的策略，还有待观察。事实上，他几个月来一直在质疑电子投票系统的透明度。一些人认为，他已经在为挑战投票箱的结果做准备，评论担心这可能导致严重的政治动荡。