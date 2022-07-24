美国/气候

本周末，一场极端热浪正在袭击数千万美国人，预计中部和东北部的气温将创下新高，而加州的一场野火正在惊人地蔓延。

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据本台报道，被美国当局描述为 "爆炸性 "的橡树火灾周五在马里波萨县爆发，火灾靠近风景秀丽的国家公园及其巨大的红杉树森林。根据加州林业和消防局周六发布的公告，火灾已经在大约4800公顷的土地上蔓延。消息人士说，由于火势 "极为活跃"，并由500多名消防员进行扑救，周六仍未得到控制，几条道路被关闭，一些地区被命令疏散。

洛杉矶时报援引官员的话说，可能需要一个星期的时间来控制火势。加州州长加文-纽森周六宣布马里波萨县进入紧急状态。

据加州大学洛杉矶分校的气候学家丹尼尔-斯温说，在高燃负荷和极端干旱的情况下，火灾几乎向所有方向大幅蔓延。近年来，美国西部已经经历了异常大规模强烈的野火，火灾季节急剧延长，科学家将其归因于气候变化。

据目击者在社交网络上发布的图片显示，巨大的浓烟漩涡从森林中升起，就像龙卷风一样，这种危险的烟云现象会助长火势。

这场火灾是本周末影响美国的热浪的最显著后果之一，在西部加利福尼亚和俄勒冈州之间的局部地区炎热，在中部和东北部高温更广泛。

首都华盛顿尤其感受到了令人窒息的高温，那里的温度与象征性的华氏100度（摄氏38度）大关徘徊，预计周日将达到或超过这个温度，这是多年来的第一次。纽约也未能幸免，气温接近35度。据美国国家气象局称，犹他州西部、亚利桑那州南部和东北部部分地区的温度也可能达到43度。

在波士顿，市长米歇尔-吴已经宣布进入 "高温紧急状态"，市政冷却区开放，游泳池开放时间延长，周日气温可能达到37度。

本周，美国总统拜登再次强调气候变化的 "明确和现实的危险"，"对我们国家和世界的生存威胁"。但拜登的行动回旋余地在国会和最高法院受到限制。

今年，地球已经经历了几次热浪，如7月在西欧和3-4月在印度。科学家们认为，热浪的增加是气候变化的一个明显迹象。

2021年6月，一场异常强烈的高温在美国和加拿大的西海岸造成混乱，造成500多人死亡，并引发大火，温度接近50度。