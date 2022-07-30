拜登染疫痊愈后筛检结果由阴转阳 将重新隔离

筛检结果由阴转阳

7月30日，美国总统拜登新冠病毒检测结果再次呈阳性。白宫称，拜登没有出现新的症状，他将重新进行隔离。

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白宫医生凯文·奥康纳（Kevin C。 O‘Connor）27日表示，美国总统拜登26日晚和27日上午两次新冠快速抗原检测结果均为阴性。奥康纳表示：“他在过去36个小时已停止服用相关药物，其症状已经差不多完全消除，将结束隔离。”不过出于安全考虑，在未来10天，拜登与人接触时仍将佩戴口罩。

在拜登“转阴”后就戴上墨镜在白宫玫瑰园发表讲话，以“庆祝”其结束为期五天的隔离治疗生活。报道称，拜登在讲话中宣布了自己个人“战胜新冠”的消息。他说：“我的症状很轻，恢复很快，现在感觉良好。”

拜登在讲话中指出，自己是通过“疫苗、检测、药物治疗”来应对的新冠，他敦促美国民众采取像他一样的做法，希望大家多去政府官网了解更多关于疫苗和药物等信息。他说：“新冠病毒每天都在杀害成千上万的美国人，我希望大家跟我一样，积极注射疫苗、进行检测、接受治疗。”

此外，他还在讲话中提到了美国前任总统特朗普。拜登称，特朗普在2020年出现症状时，“兴师动众”乘坐直升机前往马里兰州的沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗。而自己在感染新冠期间仍然在白宫的办公室工作。

奥康纳提醒称，总统目前仍存在“一定程度的风险”，鉴于其所服用的Paxlovid曾让患者出现“转阴后又复阳”的现象，总统需要接受更频繁的检测。