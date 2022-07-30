教宗方济各：对加拿大原住民所做的是种族灭绝行为

梵蒂冈/加拿大/政治

罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）7月29日在结束了对加拿大访问的返程途中表示，加国原住民过去遭受的同化政策是一种“种族灭绝”行为。现年85岁的方济各还提到，鉴于年纪和健康自己有退位的可能性。

广告 继续浏览后续

此前，方济各7月24日飞抵加拿大阿尔伯塔省首府埃德蒙顿，在该国展开为期6天的“忏悔”行程，以推动寻求天主教会在原住民儿童寄宿学校这一黑暗历史问题上与加拿大原住民的和解。自去年5月以来，加拿大多地原住民寄宿学校旧址发现大量孩童遗骸或无标识墓冢。累计发现的遗骸或墓冢现已逾千具。

据了解，这些寄宿学校大多由天主教会管理。该系统存在逾百年。直至1996年，最后一所寄宿学校才被关闭。统计显示，数千名儿童在寄宿学校死亡。

方济各29日在返回罗马途中的飞机上召开了记者会，并发表了上述表态。他还谈到刚结束的访问行程、新老殖民主义，并回答记者们关于退位的议题。方济各表示，目前没有考虑引退，尽管这是一种可能性。

期间，加拿大原住民媒体的记者首先提出，殖民者在掠夺原住民的土地时，以原住民低于天主教徒为理论根据。方济各回答说，“这是每个殖民主义的一个问题，今天也存在。今天植入的意识形态秉持同样的公式：谁不进入他们的行程、他们的道路，就被视为次等的人。原住民不仅被视为低劣的人，一些荒谬的神学家甚至想知道他们是否有灵魂。”

方济各说：“我们总是有一种殖民主义的态度，将他们的文化套入我们的文化。这种情况源自我们发达的生活方式，有时我们会失去他们所拥有的价值。例如，原住民有一种重大的价值观，那就是与受造界的和谐。至少我认识的一些人对‘幸福生活’的表达，并不是我们西方人所理解的那样，度美好的时光或过上甜蜜的生活。不是的。幸福生活是守护和谐。对我而言，和谐就是原住民的重大价值。”

就这一话题，方济各补充说：“回到我们的殖民化，在美洲的殖民化，无论是英国人的、法国人的，还是西班牙人和葡萄牙人的，一直存在著这种危险，甚至这种心态：我们是优越的，这些原住民算不得什么。这是很严重的。因此，我们必须在这个问题上下功夫。就是说，回过头去治愈已经造成的伤害。”

就记者提出教宗的健康状况，询问这次加拿大之行是否也是一次对他所称的“身体限制”的检验？对此，方济各表示，他认为不能像过去那样有同样的旅行节奏。

方济各说：“在我这个年纪和受到这种限制，我必须节省体力，以便为教会服务。否则，我会考虑让位的可能性，老实说这不是一个灾难，教宗可以换人，没有问题。但我认为，我必须努力限制我自己。膝关节手术在我的情况没起到作用。技术人员说可以，但全都是麻醉的问题，10个月前我接受了6个多小时的麻醉，现在还有些影响。”

会上，面对媒体追问教宗的健康状况，以及是否到了退位的时候？方济各提及：“门是敞开的，这是一个正常的选择，但直到今天我还没有敲过这扇门，我没有说过我要进入这个房间，没有感觉要去考虑这种可能性。但这并不意味著后天我不开始考虑这个问题。但现在我确实没有考虑。”

值得一提的是，方济各在离开加拿大魁北克前，会见了一个当地原住民代表团。方济各感谢加国人民对他的热情款待，并表示希望为和解与治愈之路作出了贡献。