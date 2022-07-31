NBA巨星比尔-拉塞尔辞世

NBA传奇巨星比尔-拉塞尔去世，享年88岁。比尔-拉塞尔出生于1934年，在1956年选秀在第二顺位被圣路易斯老鹰队选中，随后被交易至波士顿凯尔特人队，开始了职业生涯。

广告 继续浏览后续

拉塞尔在他的13年职业生涯中一直效力于凯尔特人队，帮助球队获得了11座NBA总冠军（其中包括一段8连冠），他也因此被称为“指环王”。

除此之外，拉塞尔还获得过5次MVP，入选了NBA25大、50大、75大巨星，赢得过2次NCAA冠军以及1枚奥运会金牌。

拉塞尔在1966年成为了凯尔特人队的球员兼主教练，也因此成为了北美职业体育史上的首位黑人教练，在成为主教练后又帮助凯尔特人队赢得了2座NBA总冠军。

2009年时，NBA改用比尔-拉塞尔的名字来命名总决赛MVP奖杯。

拉塞尔离世后，他的团队也在他的社交媒体账号上第一时间宣布了这一消息——“我们怀着沉重的心情告诉比尔的所有朋友、粉丝和关注者们：比尔-拉塞尔，美国体育史上冠军最多的运动员，今天在他的妻子珍妮身旁安详离世，享年88岁。他的追悼会安排将很快公布。

比尔的两座高中州冠军为他开启了无与伦比的团队篮球生涯：两次获得NCAA冠军；作为队长代表美国队获得奥运金牌，11次NBA总冠军；并作为北美体育史上首位黑人主教练帮助球队获得两次NBA总冠军。

比尔一路上获得的一系列个人奖项是史无前例的。2009年，NBA总决赛最有价值球员奖也因他而更名为‘比尔-拉塞尔NBA总决赛最佳球员奖’。”