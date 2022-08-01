加州麦金尼(McKinney)大火致两人死亡

加州山火

麦金尼(McKinney)大火是今年加利福尼亚州最大的一场火灾，目前已知有两人死亡，当局疏散了2000居民。据国家森林火灾协调小组称，周一有近 850 名消防员灭火，但积云和闪电给消防队带来极大的困难。

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美国国家森林局发言人弗里曼（Adrienne Freeman）表示，在美国加利福尼亚州北部的克拉马斯国家森林，麦金尼大火的火势正失去控制。此外，山火在当地形成了火积云，雷达探测显示火积云可能会引发雷暴和闪电。

7月31日的一份报告显示，加利福尼亚州锡斯基尤县一处无人居住的区域日前爆发火灾。仅仅两天后，过火面积已经超过了22500公顷，当局正在调查起火原因。大火目前烧毁了该州96号州际公路（California Highway 96）沿线的树木，浓烟笼罩了整个地区，约2000户家庭接到了疏散令。当地消防人员从最初试图控制火势，转向保护附近房屋和重要基础设施，并协助锡斯基尤县居民紧急疏散。

报道指出，随着麦金尼大火的火势加剧，加利福尼亚州州长纽森于7月30日宣布锡斯基尤县进入紧急状态。该声明能帮助纽森在做出应急响应和获得联邦援助方面更具灵活性。

美国加州，克拉马斯国家森林，无处躲避的一头小鹿只能游过克拉马斯河，火焰烧毁了河对岸。

克拉马斯河社区的橡树移动家园公园内，烧焦的车辆和住宅排成一行。

报道称，有科学家指出，在过去30年内，气候变化使得美国西部变得更温暖和干燥，使得当地天气变得更加极端，野火将更频繁、更具破坏性和不可预测性。