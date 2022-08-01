猴痘疫情纽约大爆发 州长宣布进入紧急状态

猴痘疫情纽约大爆发

美国纽约州的猴痘疫情大爆发。虽然美国正加速接种8万剂猴痘疫苗，但这似乎还远远不够。截至7月29日，全美已有5,189例猴痘，光纽约市就出现1,345人染病，佔全美病例25%以上。再加上从下个月开始，纽约110万名大学生将恢复上课，防范行动势必变得更加紧迫，迫使纽约州长霍楚（Kathy Hochul）不得不在30日宣布纽约进入“灾难紧急状态”。

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据美媒《ABC新闻》报导，纽约州长霍楚表示，在审查了纽约州猴痘爆发的最新数据后，宣布纽约州进入灾难紧急状态，以加强应对此次疫情须付诸的努力。霍楚说，“我们国家超过四分之一的猴痘病例都发生在纽约州，我们需要利用每一项工具来加以应对。”

纽约州卫生专员巴塞特（Mary Bassett）也在28日宣布，猴痘疫情“对公共健康构成迫在眉睫的威胁”。她同时向同性恋社区发出紧急警报，指出绝大多数病例是通过性行为传播，其中多数病例在男性行为者中散播。

纽约州参议员也发出联合声明，纽约自5月18日确认首宗猴痘病例以来，截至今天，纽约州共发现1,383例猴痘病毒属患者，佔全国病例总数的25%以上，并且还在持续增加。因此，州议会要求纽约州和纽约市应各自採取行动。如果州和地方宣布进入“紧急状态”，将有助减少繁文缛节的阻碍，更快速有效地批准检测和分配疫苗。

此外，30日稍早时候，巴西和西班牙分别通报境内首起与猴痘相关的死亡病例。综合法新社与路透社的报导，巴西通报一起与猴痘有关的死亡病例，是当前疫情中非洲大陆以外地区的首例。

目前，西班牙是全球猴痘疫情最严重的国家之一。西班牙紧急情报与警报协调中心称，该国现在已有4,298人感染猴痘病毒。该中心的报告指出：在可取得资料的3,750起猴痘病例中，有120例住院，占3.2%，1例死亡。

世界卫生组织（WHO）7月23日已经宣布猴痘疫情是“国际公共卫生紧急事件”，是世卫最高等级公卫警报。世卫表示，自5月爆发疫情以来，在非洲以外的全球各地共验出18,000起猴痘病例，确诊病例在78个国家现踪，有70%是在欧洲发现，25%是在美洲。