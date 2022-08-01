猴痘疫情纽约大爆发

猴痘疫情纽约大爆发 州长宣布进入紧急状态

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Image issue d'un microscope électronique montrant un virion de variole du singe, obtenu d'un échantillon issu de l'épidémie chez des chiens de prairie en 2003
Image issue d'un microscope électronique montrant un virion de variole du singe, obtenu d'un échantillon issu de l'épidémie chez des chiens de prairie en 2003 © 2019 AFP
作者： 法广
5 分钟

美国纽约州的猴痘疫情大爆发。虽然美国正加速接种8万剂猴痘疫苗，但这似乎还远远不够。截至7月29日，全美已有5,189例猴痘，光纽约市就出现1,345人染病，佔全美病例25%以上。再加上从下个月开始，纽约110万名大学生将恢复上课，防范行动势必变得更加紧迫，迫使纽约州长霍楚（Kathy Hochul）不得不在30日宣布纽约进入“灾难紧急状态”。

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据美媒《ABC新闻》报导，纽约州长霍楚表示，在审查了纽约州猴痘爆发的最新数据后，宣布纽约州进入灾难紧急状态，以加强应对此次疫情须付诸的努力。霍楚说，“我们国家超过四分之一的猴痘病例都发生在纽约州，我们需要利用每一项工具来加以应对。”

纽约州卫生专员巴塞特（Mary Bassett）也在28日宣布，猴痘疫情“对公共健康构成迫在眉睫的威胁”。她同时向同性恋社区发出紧急警报，指出绝大多数病例是通过性行为传播，其中多数病例在男性行为者中散播。

纽约州参议员也发出联合声明，纽约自5月18日确认首宗猴痘病例以来，截至今天，纽约州共发现1,383例猴痘病毒属患者，佔全国病例总数的25%以上，并且还在持续增加。因此，州议会要求纽约州和纽约市应各自採取行动。如果州和地方宣布进入“紧急状态”，将有助减少繁文缛节的阻碍，更快速有效地批准检测和分配疫苗。

此外，30日稍早时候，巴西和西班牙分别通报境内首起与猴痘相关的死亡病例。综合法新社与路透社的报导，巴西通报一起与猴痘有关的死亡病例，是当前疫情中非洲大陆以外地区的首例。

目前，西班牙是全球猴痘疫情最严重的国家之一。西班牙紧急情报与警报协调中心称，该国现在已有4,298人感染猴痘病毒。该中心的报告指出：在可取得资料的3,750起猴痘病例中，有120例住院，占3.2%，1例死亡。

世界卫生组织（WHO）7月23日已经宣布猴痘疫情是“国际公共卫生紧急事件”，是世卫最高等级公卫警报。世卫表示，自5月爆发疫情以来，在非洲以外的全球各地共验出18,000起猴痘病例，确诊病例在78个国家现踪，有70%是在欧洲发现，25%是在美洲。

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