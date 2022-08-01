非洲:美国发起一轮外交攻势

非洲外交 / 地缘战略

继俄罗斯外长拉夫罗夫（Serguei Lavrov）访问非洲之后，美国加强外交攻势。美国国务卿安东尼·布林肯（Anthony Blinken）和美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas Greenfield）都将在近日前往前往非洲。而美国国际开发署(USAID)署长萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）则在一周前刚刚走访了东非的肯尼亚和索马里。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / Dans le cadre d'une tournée africaine, Sergueï Lavrov s'est rendu au Congo-Brazaville où il a rencontré le 25 juillet 2022 le président congolais Denis Sassou Nguesso. (illustration) © via REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT

综合包括本台法广RFI法文网在内多家法语媒体的消息，在俄罗斯外长拉夫罗夫（Serguei Lavrov）结束对埃及、刚果、乌干达和埃塞俄比亚这四个非洲国家的访问后，华盛顿随即加大了在非洲国家的外交攻势。美国多名高官即将出访多个非洲国家，以展示非洲在美国地缘政治中的重要性。

RFI Image Archive / Afrique : la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, se rendra en Ouganda et au Ghana du 4 au 6 août 2022. Ici, U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield addresses the United Nations Security Council during a meeting, amid Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York City, New York, U.S., April 5, 2022. (illustration) REUTERS - ANDREW KELLY

首先是美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas Greenfield）将于08月04日周四至06日周六前往乌干达和加纳。紧接着，美国国务卿安东尼·布林肯（Anthony Blinken）计划在08月07日星期天至09日下周二访问南非、然后赴刚果民主共和国，美国国务卿本次非洲之行的最后一站预计是卢旺达，直到08月12日下周五结束整个行程。

华盛顿当局旨在突出非洲的地缘战略重要性 -

据本台法广RFI在美国迈阿密（Miami）的通讯员报导，华盛顿方面在一份官方声明中指出，美国的外交努力旨在展示非洲国家有着重要的地缘战略角色。

RFI Image Archive / Après l’opération de charme de Serguei Lavrov en Afrique, le chef de la diplomatie américaine lui emboite le pas et annonce ce vendredi 29 juillet 2022 une tournée africaine. Ici, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken au Kenya, le 17 novembre 2021. (illustration) © Andrew Harnik/Pool via REUTERS

美利坚将与南非在比勒陀利亚举行战略对话 -

据介绍，美国国务卿对南非的访问活动，计划首先是在经济中心约翰内斯堡（Johannesburg），之后将前往行政首都比勒陀利亚（Pretoria），主导美国与南非之间的战略对话。美方表示，这一对话将加强和加深美利坚和南非在全球问题上的双边合作，所囊括的共同优先领域包含卫生、基础设施、商贸与投资，和气候。

美国国务卿访问刚果(金)旨在推动区域和平 -

来自金沙萨(Kinshasa)的消息在表示，美国国务卿将于08月09日下周二至10日下周三到访刚果民主共和国，支持旨在推动刚果(金)东部地区和大湖区的和平倡议。话题还会触及打击贪腐，和支持贸易与投资。

布林肯赴卢旺达寻求缓和刚果(金)东部紧张 -

来自刚果（金）的消息还认为，布林肯本次非洲一行的难度是在卢旺达。美国国务卿预计于08月10日下周三至12日下周五，在基加利（Kigali）会晤卢旺达政府高官和公民社会成员。华盛顿寻求了解卢旺达政府是否能为缓和刚果（金）东部地区当前的暴力和紧张事态起到作用。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

.