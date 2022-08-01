非洲:美国发起一轮外交攻势
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继俄罗斯外长拉夫罗夫（Serguei Lavrov）访问非洲之后，美国加强外交攻势。美国国务卿安东尼·布林肯（Anthony Blinken）和美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas Greenfield）都将在近日前往前往非洲。而美国国际开发署(USAID)署长萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）则在一周前刚刚走访了东非的肯尼亚和索马里。
综合包括本台法广RFI法文网在内多家法语媒体的消息，在俄罗斯外长拉夫罗夫（Serguei Lavrov）结束对埃及、刚果、乌干达和埃塞俄比亚这四个非洲国家的访问后，华盛顿随即加大了在非洲国家的外交攻势。美国多名高官即将出访多个非洲国家，以展示非洲在美国地缘政治中的重要性。
首先是美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas Greenfield）将于08月04日周四至06日周六前往乌干达和加纳。紧接着，美国国务卿安东尼·布林肯（Anthony Blinken）计划在08月07日星期天至09日下周二访问南非、然后赴刚果民主共和国，美国国务卿本次非洲之行的最后一站预计是卢旺达，直到08月12日下周五结束整个行程。
华盛顿当局旨在突出非洲的地缘战略重要性 -
据本台法广RFI在美国迈阿密（Miami）的通讯员报导，华盛顿方面在一份官方声明中指出，美国的外交努力旨在展示非洲国家有着重要的地缘战略角色。
美利坚将与南非在比勒陀利亚举行战略对话 -
据介绍，美国国务卿对南非的访问活动，计划首先是在经济中心约翰内斯堡（Johannesburg），之后将前往行政首都比勒陀利亚（Pretoria），主导美国与南非之间的战略对话。美方表示，这一对话将加强和加深美利坚和南非在全球问题上的双边合作，所囊括的共同优先领域包含卫生、基础设施、商贸与投资，和气候。
美国国务卿访问刚果(金)旨在推动区域和平 -
来自金沙萨(Kinshasa)的消息在表示，美国国务卿将于08月09日下周二至10日下周三到访刚果民主共和国，支持旨在推动刚果(金)东部地区和大湖区的和平倡议。话题还会触及打击贪腐，和支持贸易与投资。
布林肯赴卢旺达寻求缓和刚果(金)东部紧张 -
来自刚果（金）的消息还认为，布林肯本次非洲一行的难度是在卢旺达。美国国务卿预计于08月10日下周三至12日下周五，在基加利（Kigali）会晤卢旺达政府高官和公民社会成员。华盛顿寻求了解卢旺达政府是否能为缓和刚果（金）东部地区当前的暴力和紧张事态起到作用。
.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.
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