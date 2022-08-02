佩洛西抵台 中国军机穿越台湾海峡

佩洛西访台

美国众议院议长佩洛西2日晚间抵达台湾，据中央社报道，空军2日凌晨发布2日共机动态，21架共机侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ）；空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空导弹追踪监控。

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美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）2日晚间抵达台湾。空军2日凌晨1时发布2日的共机动态，21架次共机（8架歼11战机、10架歼16战机、1架空警500预警机、1架运9通信对抗机、1架运8电侦机）侵扰台湾西南ADIZ，但无共机穿越台湾海峡中线。

国防部自民国109年9月17日起，在官网“即时军事动态”专区发布中共军机动态。

国防部统计，110年10月1日共38架共机扰台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高达56架，这也是国防部自公布即时军事动态以来架次最多的一次。

今年1月23日有39架共机扰台，为今年以来数量最多一次；5月30日的30架，是今年数量第2多；6月21日的29架是数量第3多；此外，国防部7月8日披露共机越过海峡中线，国军除以地面防空飞弹全程监控，并于第一时间广播告警，运用空中侦巡兵力强势驱离。