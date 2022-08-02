美国扩大制裁俄罗斯公司和实体

制裁金融寡头

华盛顿周二宣布对俄罗斯公司和与总统普京关系密切的寡头实施新的经济制裁，其中包括拥有仅次于白金汉宫的伦敦最大私人财产的安德烈·古里耶夫（Andrey Guryev）。

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美国财政部长耶伦在声明中说：“普京的盟友变得富有，并资助了奢华的生活方式。”拜登的部长保证，财政部“将使用所有可用的工具，确保俄罗斯精英和克里姆林宫的支持者对他们在这场导致无数人丧生的战争中以同谋最遭到追究”。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 冻结了化肥公司 Phosagro 的创始人、普京的“亲密伙伴”和俄罗斯政府前成员安德烈·古里耶夫的资产。这位寡头拥有伦敦的威坦赫斯特大厦，这是伦敦仅次于白金汉城堡的第二大私人住宅。他已经受到英国的制裁。

他的游艇 Alfa Nero 于 2014 年以 1.2 亿美元的价格购买，悬挂着加勒比海开曼群岛的旗帜，这也是财政部的目标，财政部规定该船“将停用其地理定位设备以避免被扣押”。

然而，Phosagro 公司不受制裁，与化肥和其他农产品相关的交易仍被授权。

安德烈·古里耶夫（Andrey Guryev）的儿子同名，已经受到多个国家的制裁，也是目标。

财政部名单上还有马格尼托哥尔斯克钢铁联合企业（MMK），“世界上最大的钢铁生产商之一”和“俄罗斯最大的纳税人之一，提供了大量的政府收入来源”，以及两家子公司及其主要股东，寡头维克托·拉赫尼科夫。

前体操运动员和杜马前成员阿丽娜·卡巴耶娃是一个“亲克里姆林宫”媒体集团的负责人，媒体将其与弗拉基米尔·普京的关系归咎于后者——后者否认了这一点——已被欧盟列入黑名单，其在美国的资产被冻结。

美国国务院也宣布对 893 名俄罗斯官员和 31 名外国官员因在乌克兰战争中的角色而受到签证限制。目标还包括三名寡头、俄罗斯国有公司和“与国防和技术有关的 24 家俄罗斯实体”。