后“罗诉韦德案”时代：美国堪萨斯州居民选择维护堕胎权

美国/堕胎权

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尽管美国最高法院在今年六月底推翻了奠定美国全国层面保护妇女堕胎权的著名判例“罗诉讼韦德案”，但争取堕胎权的斗争却并未因此而在美国彻底暗淡。实际上，具有里程碑意义的 “罗诉韦德案”在被推翻，并不意味着堕胎权就此被完全禁止。根据美国最高法院的判决文书，在判例被推翻后，有关这堕胎权利的决定权从此下放到各州，美国各州拥有了根据自己的情况相对独立地就堕胎权立法的权力。

位于美国中部的堪萨斯州，目前州长是民主党人劳拉·凯丽（Laura Kelly），但该州选民在2020年的大选中有56.19%的人选择了当时谋求连任的共和党总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）。而在更早的2016年总统大选中，堪萨斯州中的大部分选票也流向了当时还是初次参选总统的特朗普。

但即使这样一个连续两次选择保守派共和党总统，并且在州议会中共和党人占绝对多数席位的州，在后“罗诉韦德”时代，仍旧选择了继续保护堕胎权。在统计当地95%的选票后，选择继续保护堕胎权的选民比例达到了59%，相对领先。

此次公投源于2019年堪萨斯州最高法院的一次判例。通过这次的判例，州最高法院确立了州宪法层面对堕胎权的保护，并且废除了当时存在的一系列堕胎的不适当限制。根据该州现行法律，妇女拥有在怀孕前22周内终止妊娠的权利。

但这一判例依旧引起了共和党人的不满，他们随后利用自己在州立法层面的绝对多数地位争取到了于2022年就这一问题进行公投，并希望可以借此机会，绕过州最高法院，来限制堕胎权。

共和党人的信心主要来自于该州历来的保守倾向，自从1964年以来，在每一次总统选举中该州选民中的多数都偏向于共和党总统候选人。更不用说堪萨斯的几个邻州，密苏里州和俄克拉荷马州都在“罗诉韦德案”被推翻后，对流产在各自州内对堕胎几乎是实行了最严格的限制。但最终，堪萨斯州居民中赞成对堕胎权加以保护的选民仍旧艰难取胜。

堪萨斯州此次针对堕胎问题组织的公投也为观察美国后“罗诉韦德”时代提供了机会。一方面，不少保守州利用判例被推翻的机会对堕胎施加愈发严苛的限制，以至于直接禁止；另一方面，根据美国权威的民调机构皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查显示，在全美国范围内，大多数民众对维护堕胎权持支持态度。

此外，尽管距离下次总统大选还有两年的时间，但今年下半年的十一月美国就将迎来国会中期选举。无论是希望通过此次选举进一步巩固自身优势的共和党人，还是希望利用这次机会对民主党总统拜登执政，创造更多阻碍的共和党人，都希望尽可能地利用堕胎权这类富有争议的话题来激发各自选民的热情，为各自的中期选举增加胜算。