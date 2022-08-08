美国参议院以微弱多数通过气候和健康法案

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法新社华盛顿报道，经过18个月的谈判和一个马拉松式的辩论之夜，美国参议院周日（8月7日）终于通过了总统拜登的气候和健康计划，在距离关键的中期选举不到100天的时候，这个计划通过被认为是给拜登带来了重大的胜利。

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参议院民主党领袖查克-舒默说："这项法案将在未来几十年内改变美国，"他在投票前说："这条路是漫长、艰难和曲折的。"

实际上，只有在参议院占微弱多数的民主党参议员投票批准了这项价值4300多亿美元的投资计划，该计划将在下周提交给众议院进行最后表决，然后由拜登签署成为法律。所有共和党参议员都投票反对被称为 "减少通货膨胀法 "的文本，他们指责该文本产生了无用的公共开支。副总统卡马拉·哈里斯在经过长时间的辩论后，投下了打破平局的一票。

法新社报道，作为与民主党右翼艰难妥协的结果，该方案包括有史以来对美国气候的最大投资，金额达3700亿美元，目的是在2030年前减少40%的温室气体排放。

通过这项改革，美国人在购买电动汽车时将获得高达7500美元的税收抵免。在屋顶安装太阳能电池板的费用将按30%补助。

这项改革还应该还可能加强森林在面对肆虐美国西部的巨大火灾时的复原力，这些火灾增加被认为是全球变暖的后果之一。

另外， 还将向污染最严重的行业提供几十亿美元的税收减免，以帮助其进行能源转型，这一措施受到了民主党左翼的强烈批评，但因为经过长达数月的谈判，在未能达成更宏伟的协议情况下，他们不得不与这一文本保持一致。

拜登带着这个巨大的改革项目上台后，经历了项目被埋没、复活，然后又被他阵营中一个非常温和的参议员乔-曼钦（ Joe Manchin）推翻的过程。由于民主党在参议院中占非常微弱的多数，以煤矿闻名的西弗吉尼亚州的这位参议员仅凭自己手中的关键一票就可以埋葬这个计划。 但7月底，参议院的民主党领袖终于设法从曼钦先生那里争取到了妥协。

现在参议院已经批准了这项措施，预计众议院将中断夏季休会，于周五将其通过，然后将其提交白宫供拜登签署。