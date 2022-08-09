[视频]美国联邦调查局为何突击搜查特朗普的海湖庄园？

美国/佛罗里达

当地时间8月8日，美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在互联网上发帖称自己位于佛罗里达州棕榈滩的住所，海湖庄园(Mar-a-Lago)被美国联邦警察突击搜查。截至目前，美国联邦调查局方面拒绝就此事发表评论。

广告 继续浏览后续

美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在由他本人创建的社交媒体“真实社群（Truth Social）“上发帖，称自己位于佛罗里达州棕榈海岸的寓所海湖庄园（Mar-a-Lago）遭到美国联邦调查局（FBI）的突击搜查。

在帖子中，他将这一搜查描述为“迫害性不当行为”，并表示自己的一个保险箱被搜查人员“撬开”。

特朗普本人在离开白宫后受到诸多案件和丑闻缠身。除了有关他在经商期间偷税漏税的调查之外，他本人也由于在2021年1月6日“国会暴乱”事件中的作用而面临着多项质控。

但根据美国媒体《华盛顿邮报》从知情此次突击搜查人士处获得的信息，此次搜查与特朗普在离任后未能适当处理其档案有关。根据美国以1978年通过的《总统档案法》，离任总统需要把自己任期内的全部书面以及电子通讯记录交给美国国家档案馆，供后者整理以及保存。

今年2月份，美国国家档案馆就在特朗普的海湖庄园中找到了十五箱特朗普在离任时从白宫带离的文件，而他本人将这些文件带离白宫的权利。

请点击收看法国电视24台（France 24）的报道：

特勤局特工把守特拉普位于佛罗里达州棕榈滩的寓所海湖庄园（Mar-A-Lago ）入口，2022年8月22日 AP - Andres Leiva